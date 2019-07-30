Трускавець надав водоканалу 1,4 млн грн. «поворотної» допомоги

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В спекотний день 30 липня, коли плавиться асфальт і випаровуються рештки води, в прохолодному залі Народного дому Трускавця проходила LIX сесія міської ради, на якій вода теж була головною темою. Навіть не так вода, як водопостачальна організація міста. Вірніше, навіть дві, бо ж зараз існує ТОВ «Трускавецький водоканал» і КП «Трускавецьвода». Хоча все йде до того, що з часом знову буде одне комунальне водопостачальне підприємство – як це було на початку далеких 2000-х.

Сесія символічно теж розпочалася з «водного» депутатського запиту. Депутат Іван Герльовський (фракція «Громадянська позиція») підняв вкрай актуальне питання повірки лічильників води. Здійснити цю процедуру можна тільки в Дрогобичі, адже ТОВ «Трускавецький водоканал» повіркою приладів не займається, а навіть не зніме пломбу. Як пояснив генеральний директор підприємства Віктор Марченко, у штаті нема сантехніка (!?), а брати штатну одиницю на низьку зарплату заради розпломбування лічильників невигідно. Труднощі та стреси, які переживають окремі мешканці, зокрема старшого віку одинокі пенсіонерки, нікого не хвилюють, отже, все так і залишиться – в разі потреби споживачу потрібно самостійно шукати сантехніка, самостійно везти лічильник на повірку до Дрогобича і назад, прослідкувати, аби пломби були проставлені належним чином, і на все це потрібні час та кошти.

Також серед депутатських запитів лунали теми сумного та жахливого стану приміщень колишнього санаторію для польських офіцерів, який зараз є на балансі Академії сухопутних військ (запит депутата Василя Тимчишака), розлиття легкозаймистої суміші під «протестним» автомобілем Ігоря Кісака біля міської ради (запит Романа Бучковича), відсутність моніторингу автопорушень на ділянці Стебницька-Стуса (міжбудинковий проїзд від колишнього «Технолюксу» до «Мандарину», запит В. Тимчишака), сюжет про Трускавець на телеканалі ICTV зі словами «якщо вам потрібний ширший спектр лікувальних послуг, то тоді вам до Східниці» (запит Юрія Яворського). Окрім депутатів слово надали і громадянину Валерію Ямковому, котрий розповів про отруєння собак та невирішення «собачої» проблеми в місті впродовж багатьох років.

Потім перед депутатами виступив прокурор, керівник Дрогобицької місцевої прокуратури Юрій Малахівський. В місті-курорті за перше півріччя 2019 року не скоєно особливо тяжких злочинів (умисні вбивства, грабежі, завдання важких тілесних ушкоджень, які б призвели до смерті тощо). Проте тривожним є факт, що кількість шахрайств зросла вдвічі. Одні здійснюють передоплату купуючи щось через Інтернет, зокрема OLX, інші «ведуться» на телефонні дзвінки типу «Ваш син потрапив до поліції, треба переслати гроші», треті оплачують броню за проживання у Трускавці (найчастіше в приватному секторі), а потім виявляється, що їхні кровно зароблені грошики потрапили в лапи шахраям. Роз`яснювальна робота в Інтернеті, в газетах та на радіо, на жаль, помітних результатів не дає, каже Юрій Малахівський, і шахраї й далі обманюють людей.

Після «розминки» знову повернулися до «водної» теми. Не таємниця, що ТОВ «Трускавецький водоканал» знаходиться в непростій ситуації, яку мер міста м’яко назвав «тимчасовою фінансовою кризою». 13,5 мільйонів боргу перед КП «Дрогобичводоканал» – така важка спадщина попередньої «козирної» влади у Трускавці, котра, за словами Андрія Кульчинського, в 2015 р. вчасно не підняла тариф (бо наближалися вибори!) і появилися перші 3 мільйони боргу. А тоді пішло по накатаній, як по маслу – суди, пеня, штрафні санкції. В червні виконавча служба заблокувала рахунки ТОВ «Трускавецький водоканал», і працівники підприємства почали переживати чи виплатять їм зарплату.

З довгих дискусій про долю водоканалу стало зрозуміло одне – у ТОВ «Трускавецький водоканал» немає майбутнього, його функції поступово перебиратиме поки що майже не діюче КП «Трускавецьвода». Борги погашатимуться поступово, і швидше за все, коштом міста. Перший транш, який депутати «кинули» підприємству сьогодні, 30 липня – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це так звана «поворотна» фінансова допомога, але терміни повернення коштів в рішенні не обумовлено, отже водоканал може віддавати ці гроші і 100, і 200 років. А швидше за все і не віддасть. Хіба це перший мільйон, який кинуто в бездонну пропасть?

В обговоренні питання долі водоканалу активну участь взяли мер міста Андрій Кульчинський, депутати Юрій Яворський та Андрій Степаненко. Останній зокрема запропонував заслуховувати на кожній з наступних сесій на скільки зменшується борг водоканалу і які кроки робляться для санації підприємства. Андрій Степаненко також запропонував заслуховувати на сесіях керівників всіх комунальних підприємств міста – лікарні, «Харчовика», «Трускавецьтепло», «Трускавецьжитло», інформаційно-курортного центру, «Редакція міського радіомовлення» та інших.

А Юрій Яворський запропонував включити режим жорсткої економії, щоб акумулювати кошти для порятунку власного водопостачального підприємства. На початок депутат запропонував вилучити з потреб відділу культури 70 тисяч гривень, які б мали піти на святкування Дня Незалежності України. Але ця пропозиція не набрала достатньої кількості голосів.

Питання змін до показників бюджету міста на 2019 р. доповідав начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак. Загальний дохід нашого міста зменшується на 21 мільйон, урізається ряд видатків. Так, ремонтуватимуть менше доріг, зокрема ніяк не дочекаються ремонту вулиці Джерельна та Франка. Ті кошти, які мали піти на їхній ремонт в цьому році (1 млн 400 тис) підуть на «крапельницю» для підтримки життєдіяльності водоканалу.

Ремонт вулиці Крушельницької обійдеться місту дешевше на 100 тис. грн., на 150 тис грн.. менше місто дасть на потреби Нацгвардії, півмільйона зекономить на міській лікарні, ще стільки ж на заходах з енергозбереження. 70 тис. грн.. знято з ремонту д/у «Дзвіночок», 280 тис – з БУТу.

Але зате видатки на зарплату працівників відділів та установ міської ради зростуть (здається, на 804 тис. грн.), і кошти на новорічно-різдвяні іграшки знайдуться (300 тис. грн.).

Якщо пригадати собі скільки Трускавець витратив коштів на явно непотрібні речі типу ралі, то стає зрозумілим, що до жорсткої економії ми ще не доросли. Видно, міський голова та його оточення не читали Бодо Шефера, один з основних принципів якого: «Заощаджуйте! Тільки економлячи і вкладаючи гроші, можна стати мільйонером за кілька років. Марнотратний спосіб життя рідко веде до зростання добробуту…». А може вони діють за принципом «Не моє – не жаль»? Або ж «Після нас хоч потоп!»…

Також депутати розглянули блоки «архітектурних» та «земельних» питань, які доповідали Зіновій Кушнір та Оксана Плахтій з управління містобудування, архітектури та землекористування.

В цілому ж сесія пройшла без загострень чи особливої уваги жителів міста. Ніхто не згадував і про Школу «Слуг народу» та про те, що сьогодні до Трускавця гелікоптером прилітає і сьогодні ж відлітає Президент України Володимир Зеленський.

Єдині два політичні моменти під час сьогоднішньої сесії ТМР, на які варто звернути увагу – це дуже гостра реакція очільника трускавецького осередку БПП «Європейська Солідарність», депутата ТМР Анатолія Стародуба на коментарі в соцмережах зі словами «порохоботи». Це так нервує обранця, що він аж матюкнувся «в прямому ефірі». А другий момент – на екрані за спиною мера та секретаря ради державний прапор України раптом … змінив колір. На якийсь час замість синьо-жовтого прапор став зелено-жовтим. Депутати з жахом побачили в цьому поганий знак – що міська рада наступного скликання явно «позеленіє», «зелені» там домінуватимуть, а багатьом з теперішніх депутатів місця в новому скликанні вже не буде.

Але це так, забобони на фоні страху перед достроковими місцевими виборами. А от 13,5 млн. боргу «Трускавецького водоканалу» – це факт. І сьогоднішнє виділення 1 млн. 400 тис. грн. смерть пацієнта не відміняють, а тільки розтягують його страждання…

Володимир Ключак

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