Трускавець переміг у конкурсі та отримав ліцензію на FM-радіо

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, вчора, 14 листопада, директор-головний редактор КП «Редакція міського радіомовлення» Трускавця Любомир Поливка брав участь у конкурсі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на мовлення та радіочастотне забезпечення. У результаті Трускавець отримав ліцензію на FM-радіо з використанням частоти 98,8 МГц.

«У Києві була дуже серйозна конкуренція з боку Рівненської приватної компанії, яка теж претендувала на нашу частоту, але ми перемогли з перевагою в один голос, адже місто задекларувало всебічну підтримку становлення FM», – розповів Любомир Поливка.

Ліцензія на FM-мовлення Трускавцю видана на 7 років. Тематика майбутньої радіостанції розважально-інформаційна, 24 години – україномовний продукт, та програми власного виробництва.

Трускавецьке 98,8-FM покриватиме весь курорт, Борислав, Стебник та майбутню Трускавецьку ОТГ, адже радіус дії передавача 30 км.

Трускавецьке радіо має рік, щоб закупити необхідну техніку та запустити радіо в ефір. Очевидно, що в сучасних умовах FM-станція — один із ключових способів поширення інформації про розвиток курорту, міські трансформації та зміни в соціальній політиці. Можливість комунікувати з усіма мешканцями допомагатиме визначати пріоритети, враховуючи побажання широкої аудиторії.

Слід зазначити, що перемогу в конкурсі трускавчани отримали напередодні свого професійного свята – Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, яке відзначають 16 листопада.

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