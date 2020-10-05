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/Андрій Кульчинський – з командою «ЄС»!/

«Трускавець – це Європа!» Так із захопленням вигукнув п`ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Олексійович Порошенко під час відвідин Трускавця 5 вересня цього року. І з цим твердженням важко не погодитись. Адже за останні п’ять років Трускавець наблизився до Європи не лише зовнішнім виглядом та благоустроєм, але й ментально. Наш курорт – типово європейське містечко, яке нічим не поступається таким же польським, німецьким чи бельгійським містам з населенню бл. 20 тисяч жителів.

Але Трускавець не став Європою просто так, за помахом чарівної палички. Над цим трудилися не один день і не один тиждень. П`ять років команда справжнього європейського мера, професіонала та порядного управлінця, очільника Трускавця Андрія Кульчинського в поті чола працювала над тим, щоб наблизити Трускавець до Європи, збудувати Європу тут, у Трускавці.

«П`ять років ми працювали над тим, щоб Трускавець став Європою, став справжнім європейським курортом. І ми зробили це! Щоб переконатися – досить лише глянути довкола. Але це лише початок. Зараз ми – велика громада. Те, що сьогодні є в Трускавці, завтра буде в Доброгостові, Уличному, Станилі, Орові, Зимівках, Модричах та Бистрому. Вперед до перемоги!» – сказав 19 вересня у своєму виступі на представленні трускавецької команди «Європейська Солідарність» Андрій Кульчинський. І це правда. Це аксіома, котра не потребує доведення. Бо це видно неозброєним оком.

Прозоре управління за демократичними стандартами. Європейський рівень надання послуг в освіті, медицині, соціальній сфері. Європейський справедливий підхід до розподілу бюджетних коштів. Залучення європейських грантів та інвестицій. Співпраця з міжнародними партнерами, серед яких пріоритетними є країни Європейського Союзу (Польща, Німеччина, Словаччина, Італія). Популяризація Трускавця, а через Трускавець України в Європі та світі. Турбота про кожного, опіка по-європейськи. Рівні можливості для кожного. Європейські цінності при захисті своїх національних, духовних та сімейних цінностей. Саме такою була політика міської влади Трускавця на чолі з мером Андрієм Кульчинським впродовж п’яти років першої каденції (2015-2020).

Про співпрацю Трускавця з Європою варто сказати окремо. В 2016-2019 роках Трускавець підписав угоди про встановлення партнерських відносин з Федеральною землею Ватлінґен (Федеративна Республіка Німеччина), м. Жешув (Польща), ґміною Колобжег (Польща), м. Шілюте (Литва), відновив втрачені в 2010-2015 роках побратимські відносини з містами Ліманова, Ясло, Дзялдово (Польща), Дольни Кубін (Словаччина). Започатковано співпрацю з курортом К`янчано Терме (Італія). Реалізовано декілька спільних проєктів: розробка Стратегії розвитку Трускавецького субрегіону, встановлення інформаційних пілонів, отримання допомоги для місцевої пожежної частини Трускавця, в тому числі пожежної машини «Мерседес», та багато іншого.

Проведено роботу з німецькими партнерами з Федеральної землі Ватлінген з реалізації проєкту “План розвитку сталої та екологічно безпечної модернізації постачання питної води в Трускавці Nakopa-E-UKR.3-18” в рамках програми “Сталий муніципальний розвиток через проекти партнерства”, який фінансує та координує Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку (БМС) та ТзОВ Engagement Global – Служба ініціатив розвитку. Результатами проєкту у Трускавці є заміна 367 м водопроводу діаметром 315, встановлено 1 пожежний гідрант, 5 засувок Ду-300 +1, засувка Ду-200, змонтовано ультразвуковий лічильник обліку води. Встановлено насосний агрегат Грунфос потужністю 90 кВт (продуктивність 350 м. куб/год), прокладено 34 м водопроводу Ду-200, збудовано дві залізобетонні камери перемикання з запірною арматурою, замінено повністю систему електропостачання на насосній станції (1 підйом, глибинна). І ці роботи за кошти партнерів з ЄС будуть продовжені.

Українсько-німецьке партнерство Трускавець-Ватлінген відзначено як одне із зразкових на ІІІ німецько-українській Конференції Партнерства у м. Фрайбурґ.

А ще Трускавець відкрився Європі та світові як бальнеологічний курорт: його було презентовано на Міжнародних туристичних виставках в Мадриді (Іспанія), Варшаві та Вроцлаві (Польща), Берліні (Німеччина) та багатьох інших. З 2016-2017 років до Трускавця почали масово їздити відпочивальники з сусідньої Польщі, і тільки карантин призупинив цей процес. Але віримо, що коронавірус буде подолано, і потоки туристів з Польщі та інших європейських країн знову «попливуть» до Трускавця, а разом з ними сюди потечуть і гроші, які відпочивальники залишають в нашому місті-курорті.

Європейський вектор розвитку Трускавця повинен бути збережений та продовжений. Бо не маємо права допустити московського реваншу, не маємо право віддати місто на поталу заплямованим співпрацею з регіоналами, Кремлем, замішаним у нечистих оборудках. Не маємо права звернути з європейського шляху Трускавця. Не маємо права перетворювати Трускавець з Європи на Московію, на диктаторський, маріонетковий чи тоталітарний режим. Бо ми європейці!

Віримо, що переможе той, кого обере громада. Переможе порядна людина, професіонал, той, хто довів, що у Трускавці можна і за невеликі гроші зробити дуже багато. Бо кошти міського бюджету не повинні бути «освоєні» чи вкрадені, а бюджет не повинен наповнюватися тотальним розпродажем землі та комунальної власності. Кожна копійка повинна вкладатися ефективно, і тоді буде результат. Так, як це є в Європі, і так, як це є зараз у Трускавці.

Тому скажемо «YES!» за «ЄС»! І скажемо «ТАК!» за міського голову Андрія Кульчинського! І скажемо «НІ!» бруду, маніпуляціям, підкупу чи брехні на цих виборах. Нехай ці вибори будуть чесними, а переможцем стане команда «Європейської Солідарності»! Нехай Трускавець розквітає як європейська курортна столиця, а досягнути цього можна тільки тоді, коли міським головою стане представник «Європейської Солідарності» Андрій Кульчинський!

Трускавець – це Європа! Вперед до перемоги з думкою про Україну та Трускавець!

Газета «Європейська Солідарність. Трускавецька ОТГ»

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