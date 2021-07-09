Відкриття ринку земель: чого очікувати українцям

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Нарешті українці стають повноправними господарями своїх земельних ділянок. На цю історичну подію Україна чекала 20 років, залишаючись серед небагатьох країн, де діяв мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Так, наразі залишилося лише 5 держав з такими обмеженнями: Венесуела, Куба, Китайська народна демократична республіка, Республіка Конго (не плутати із Демократичною республікою Конго) та Таджикистан.

Саме відкриття ринку стало кульмінаційним моментом земельної реформи. Але що ж вона дає українському народу — зокрема громадам, фермерам та простим селянам?

Головні зміни земельної реформи

Земельна реформа, окрім, власне, відкриття ринку, принесла з собою чимало інших нововведень та змін. Більшість із них стосується децентралізації, дерегуляції та діджиталізації землеустрою. Розглянемо найважливіші з них.

Відтепер власність на переважну більшість земель держави за межами населених пунктів перейшла до громад. Тобто усі доходи від користування земельними ділянками на території громад надходитимуть до місцевих бюджетів.

У землевласників з’явилася можливість продавати власні ділянки. Крім того, вони зможуть брати кредити під заставу земельної ділянки.

При цьому до 2024 року купити земельні ділянки можуть виключно громадяни України. Із 2024 року юридичні особи вийдуть на ринок, але для всіх учасників діятиме обмеження — до 10 тис. га “в одні руки”. Іноземці зможуть купувати землі, тільки якщо за це проголосують українці на народному референдумі.

Орендарі земельних ділянок мають переважне право на їх купівлю.

Продаж сільськогосподарських земель державної та комунальної власності заборонений.

Проведення земельних торгів переходить в електронний формат, завдяки чому вдається впровадити прозорі правила та забезпечити укладення договорів на найкращих для власника земельної ділянки умовах.

Більшість процедур, пов’язаних із реалізацією прав на земельні ділянки, можна здійснити онлайн. До того ж список послуг, які можна отримати через інтернет, розширюється мало не кожен день.

Уся інформація із землеустрою стає відкритою та прозорою. Навіть школяр може у разі необхідності переглянути відомості про ту чи іншу ділянку.

Що дає реформа громадам

Завдяки земельній реформі громади позбавляються залежності від дотацій з держбюджету. До 1 липня 2021 року, за різними підрахунками, добробут та розвиток громад на 60-80% залежав саме від того, скільки коштів виділить держава.

Відтепер громади отримують надходження, зокрема, від оподаткування земель усіх категорій та форм власності, кошти від оренди державних та комунальних земель тощо. Експерти прогнозують, що завдяки ефективному управлінню земельними ресурсами, надходження до бюджетів громад можуть становити до 12 млрд грн. Це дозволить підняти рівень добробуту у регіонах, покращити інфраструктуру та збільшити статки жителів.

Що дає реформа землевласникам

Звичайно, найбільше переваг відчують власники земельних ділянок. Відтепер у них з’являється додатковий капітал. Точніше, вони нарешті матимуть змогу користуватися скарбом, який роками був для них мало не тягарем.

По-перше, експерти передбачають зростання розміру орендної плати. В умовах конкуренції, фермери будуть пропонувати вищу орендну плату, щоб і надалі обробляти ділянку, де розбудований їх бізнес.

По-друге, землевласники зможуть об’єднувати свої ділянки із суміжними, у такий спосіб перетворюючи свої володіння на ще більш привабливий об’єкт для бізнесу.

По-третє, у землевласників буде можливість взяти кредит під заставу земельної ділянки.

Нарешті, землевласники зможуть продати свої ділянки. З цим, правда, експерти радять почекати 1-2 роки — до моменту, коли сформуються вищі ринкові ціни. За підрахунками, 1 га сільгоспземлі коштуватиме кілька тисяч доларів. Вартість залежить від розташування ділянки, її близькості до інфраструктури, властивостей та якостей ґрунту тощо.

Що дає земельна реформа фермерам

Чимало переваг отримають і фермери. У першу чергу, це механізм реалізації переважного права на придбання ділянки, яку вони орендують – раніше переважне право залишалося порожньою декларацією. Якщо орендодавець вирішить після відкриття ринку продати ділянку, він спочатку зобов’язаний запропонувати таку можливість орендарю. В обхід орендаря жодна угода не відбудеться.

При цьому, щоб у разі потреби придбати ділянку державної власності, фермерам, які користуються такими ділянками на праві постійного користування або праві довічного успадковуваного володіння земельними ділянками чи переоформили ці права на право оренди, надані пільгові умови їх викупу з можливістю розстрочки до 10 років.

Крім того, земельна реформа передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. Відтак кредит зможуть отримати навіть малі фермери, які оброблять землю до 500 га, та які не мають кредитної історії.

Тож, земельна реформа — це очевидні зміни на краще для усіх. Ці зміни гарантують українцям конституційне право розпоряджатися своїм майном, сприяють покращенню економічної ситуації, розвитку та добробуту українських сіл, стабільності функціонування сільського господарства в Україні.

Андрій Костенко

Із запитаннями чи запитом на коментарі від експертів звертайтеся: zemelna.reforma@gmail.com

Офіційна фейсбук сторінка про земельну реформу: https://www.facebook.com/zemreforma1

Розділ про земельну реформу на Урядовому порталі: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya/zemelna-reforma

Дізнатися більше про земельну реформу можна на сайті: https://zemreforma.gov.ua/

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