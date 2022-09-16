Цікава інформація про умови вивезення валютних цінностей за кордон

0 SHARES Share Tweet

Багато громадян нашої держави у процесі своєї життєдіяльності мали змогу накопичити певні грошові активи. Дехто їх конвертував в іноземну валюту. Із введенням воєнного стану в Україні актуальними постали наступні питання: якими є умови вивезення валютних цінностей за кордон, за яким курсом здійснюється перерахунок вартості валютних цінностей у євро, яку саме декларацію потрібно заповнювати при вивезенні валютних цінностей. Відповідь на ці питання надає Романія Мандзій, фахівчиня Новороздільського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Отож, Романіє, для початку, пропоную з’ясувати, що ж таке валютні цінності.

Закон України “Про валюту та валютні операції” говорить нам, що валютні цінності – це національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські метали. Проте, цей закон не єдиний нормативно правовий акт, в якому міститься визначення даного поняття. У Митному кодексі України теж наводиться перелік того, що відноситься до валютних цінностей. Так, згідно цього Кодексу валютними цінностями також є платіжні документи та цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах.

Крім цього, звертаю увагу, що в розумінні Митного кодексу України валютні цінності – це товар. Отже вивезення валютних цінностей за кордон має здійснюватися з дотриманням положень митного законодавства щодо умов вивезення громадянами товарів за межі митної території України.

Розкажіть детальніше про ці умови.

Умови вивезення валютних цінностей за кордон залежать від сумарної вартості готівкової валюти та банківських металів, які фізична особа збирається вивезти за межі України. І тут читачам потрібно запам’ятати цифру 10 000 євро. Адже, якщо сума готівкової валюти і вартість банківських металів не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, тоді фізична особа вивозить їх за межі України без письмового декларування митному органу. У разі, коли сума готівкової валюти і вартість банківських металів дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, тоді вивести її за кордон можна лише за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

За яким курсом здійснюється перерахунок вартості валютних цінностей у євро?

Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону України.

Яку саме декларацію потрібно заповнювати при вивезенні валютних цінностей на суму, що дорівнює або перевищує 10 000 євро і де її можна знайти?

Якщо особа збирається здійснити:

транскордонне переміщення валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;

-вивезення за межі митної території України платіжних документів та цінних паперів, виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, тоді їй потрібно заповнити бланк декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 203 ” Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей”. Наголошую, що заповнити слід усі розділи цього документа, вказавши, зокрема, відомості про валютні цінності, походження та мету їх використання.

Зазначу, під транскордонним переміщенням валютних цінностей потрібно розуміти ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти.

Чи потрібно особі, яка декларує валютні цінності, подавати ще якісь підтверджуючі документи до декларації?

Звичайно, така фізична особа повинна надати документи, що підтверджують:

1) зняття нею готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення в еквіваленті 10 000 євро;

2) придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення в еквіваленті 10 000 євро.

Важливо, що документи, які підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

Дякуємо за розмову, пані Романіє. Наступного разу ми, сподіваюся, продовжимо нашу розмову та отримаємо ще багато цікавої інформації, яка стосується правової сфери. А наразі нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу Ви зможете, звернувшись до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, пл. Чорновола, 2.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)