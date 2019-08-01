У Дрогобичі поліцейські затримали неповнолітнього, причетного до пограбування будинку

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У Дрогобицький відділ поліції 31 липня за допомогою звернулась 42-річна мешканка райцентру. За її словами, близько першої години ночі в її будинок, пошкодивши металопластикове вікно, проник невідомий чоловік, заволодів ноутбуком, двома мобільними телефонами, після чого втік, незважаючи на те, що господиня застала його під час скоєння злочину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Встановлено, що до скоєння злочину причетний шістнадцятирічний мешканець Кіровоградської області, раніше судимий за крадіжки. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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