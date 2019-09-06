У Дрогобичі пройде концерт-бенефіс «Поспішаймо жити Україною!»

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У п’ятницю, 20 вересня, у Дрогобичі відбудеться ювілейний концерт поета-пісняра, Заслуженого діяча мистецтв України Йосипа Фиштика «Поспішаймо жити Україною». Захід приурочений до 50-літнього ювілею творчої діяльності маестро.

У поетично-пісенному дійстві візьмуть участь Президент Київського Дому Європи, професор Людмила Височанська, ВІА «Ватра» (Львів. художній керівник Андрій Кучерепа), Народні артисти України Вадим Крищенко, Валерій Маренич, Марія Ясіновська, Заслужені артисти України Володимир Коцеловський, Людмила Близнюк, Ганна Мудра (академічний муніципальний колектив Київської міськради); гурт «Ярослав-На», провідні виконавці України Михайло Золотуха (Стрий), Ігор Вовчак (Тернопіль), дует «НОТА» Нонна Козлова, Тетяна Чайка (Київ). Вдячного глядача приємно зворушать творчі експромти як Йосипа Фиштика, так і його колег. Ведуча – заслужена артистка України, актриса театру і кіно Лариса Недін. Режисер заходу – заслужена журналістка України Лариса Геряк

Під час дійства кожен охочий зможе скласти пожертву, яка буде передана потерпілим від обвалу будинку на вул. Грушевського, 101/1 у Дрогобичі. Довідкова інформація з приводу концерту за телефонами: (03244) 2-11-43; 067 672 41 13.

Концерт відбудеться у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича. Початок концерту-бенефісу о 16.00.

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