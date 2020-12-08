У Дрогобичі сьогодні презентують проєкт «Іван Франко… мова нумізматики»

08.12.2020 | Filed under: Новини

Сьогодні, 8 грудня, у Дрогобичі відбудеться урочисте відкриття мистецького проєкту «Іван Франко… мова нумізматики». Презентують проєкт о 14.00 в приміщенні галереї сучасного мистецтва КЗ «Дрогобицького культурно-освітнього центру імені Івана Франка». Про це інформує пресслужба Дрогобицької РДА.

Проєкт, автором якого є бібліофіл та колекціонер франкіани Радимир Хайруллін, підкреслює всебічність зацікавлень Франка, енциклопедизм його знань та риси його характеру у ставленні до інших відомих особистостей, допомагає глибше зрозуміти відповідну епоху та культуру того часу.

«Існують нумізматичні проєкти, присвячені конкретним історичним особам, як Наполеону чи Лютеру, подіям в Північній чи Другій світовій війні, окремим містам. Але унікальність Івана Франка дозволяє створити проєкт, який охоплює увесь світ та всі історичні епохи в його творчому доробку. У художніх, публіцистичних, наукових творах, листах та статтях Івана Франка згадується понад 10 000 імен історичних діячів, правителів, політиків, письменників, художників, вчених чи просто його знайомих. З них понад 700 можна проілюструвати нумізматичними матеріалами», –  зазначив один з організаторів проєкту Роман Білявський.

За його словами, більш як 110 країн світу (від античності до сучасності) викарбували на монетах тих, про кого писав Франко. Якщо в давнину на монетах зображали князів та королів, правителів та президентів, то починаючи з ХХ століття, на монетах з’являються й поети, письменники, вчені, полководці, художники, навіть картини чи персонажі літературних творів. Також на монетах можна побачити місцевості, де був Іван Франко, вшанування його пам’яті у назві міст та установ, сучасних письменників, що писали про Франка.

Нумізматика – це історична дисципліна, що вивчає монети, гроші та медалі як джерело історичних, економічних, політичних і культурних знань.

За допомогою засобів нумізматики організатори проєкту висвітлюють науковий доробок Івана Франка, його життєвий шлях, пам’ять про нього, який сприятиме підвищенню зацікавлення до творчості Франка, популяризації його постаті та збереження культурної спадщини України.

Організатори проєкту ГО «Мистецько-культурне об`єднання «АРТ СПЕКТР» та ГО «Центр ініціатив сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні» за підтримки депаратменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

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