У Дрогобичі відзначать День Незалежності Польщі

22.10.2019 | Filed under: Новини

У неділю, 3 листопада, в Дрогобичі відбудуться урочистості з нагоди Дня Незалежності Польщі. Розпочнуться святкові заходи урочистою Святою Месою в місцевому костелі святого Варфоломія, після чого відбудеться концерт за участі ансамблів «Верховина», «Лісові квіти» та «Барви Карпат». Також в програмі святкувань передбачені дитячі виступи, показ фільму, спільний спів польських пісень та частування. Відзначення Дня незалежності Польщі в Дрогобичі організовує Фундація Святого Антонія.

День Незалежності Польщі відзначається 11 листопада на спомин подій 11 листопада 1918 року, коли була відновлена Польська держава. Після трьох поділів Польщі ІІ половини XVIII століття польські землі на півтори століття опинилися в складі Австро-Угорщини, Росії та Німеччини. Під кінець І світової війни визвольний рух польського народу за право на державність завершився успіхом, а першим керівником ІІ Речі Посполитої Польщі став маршал Юзеф Пілсудський. В 2019 році Польща відзначає 101 річницю відновлення незалежності.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Спортивні анонси
    18.10.2019 | 10:31

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеАфіша. Міжнародний турнір з боксу (0)У четвер 22 грудня 2016 р. о 16:00 Благодійний фонд «Спортовець» запрошує на загальні збори (0)Футбольна школа проводить набір дітей (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)

  • Оголошення для студентів та абітурієнтів
    17.10.2019 | 15:48

    Запрошуємо студентів і абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. Наразі відкрито 2 номінації: – 30 000 грн. –  https://gym-training.com/ru/scholarship-ua (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@gym-training.com) – 17 000 грн. –  https://kyiv.repair/soczialnaya-programma-scolarship-ot-scz-kiev-remont.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship – scholarship@kyiv.repair) […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви