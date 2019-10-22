У Дрогобичі відзначать День Незалежності Польщі

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У неділю, 3 листопада, в Дрогобичі відбудуться урочистості з нагоди Дня Незалежності Польщі. Розпочнуться святкові заходи урочистою Святою Месою в місцевому костелі святого Варфоломія, після чого відбудеться концерт за участі ансамблів «Верховина», «Лісові квіти» та «Барви Карпат». Також в програмі святкувань передбачені дитячі виступи, показ фільму, спільний спів польських пісень та частування. Відзначення Дня незалежності Польщі в Дрогобичі організовує Фундація Святого Антонія.

День Незалежності Польщі відзначається 11 листопада на спомин подій 11 листопада 1918 року, коли була відновлена Польська держава. Після трьох поділів Польщі ІІ половини XVIII століття польські землі на півтори століття опинилися в складі Австро-Угорщини, Росії та Німеччини. Під кінець І світової війни визвольний рух польського народу за право на державність завершився успіхом, а першим керівником ІІ Речі Посполитої Польщі став маршал Юзеф Пілсудський. В 2019 році Польща відзначає 101 річницю відновлення незалежності.

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