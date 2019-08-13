У Дрогобичі внаслідок автозіткнення травмовані водій та пасажир «Лади»

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 серпня близько 13.30 на вулиці Сахарова у місті Дрогобич. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-21099, 41-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з запаркованим на узбіччі мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та з «Фольксвагеном Транспортер», який рухався йому назустріч. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажир «Лади» – обидва госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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