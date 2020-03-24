У Львівській області запроваджено режим надзвичайної ситуації

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23 березня у Львові пізно ввечері відбулось позачергове засідання обласної комісії ТЕБ і НС під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького. За підсумками засідання ухвалено рішення про визначення ситуації, що склалася на території області у зв’язку з поширенням ГРВІ, спричиненої коронавірусом, як надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

Під час засідання в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько ознайомив присутніх із кількістю підозр на коронавірус. Він доповів, що за результатами лабораторних досліджень на Львівщині є офіційно підтверджений випадок корона вірусу, а це є підставою для введення надзвичайної ситуації та напрацювання плану відповідного реагування.

Комісія ухвалила рішення ввести на території Львівської області надзвичайну ситуацію із 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено у режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.

«Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні», – акцентував голова Львівської ОДА Максим Козицький.

В межах засідання також обговорили необхідність формування переліку підприємств, що забезпечуватимуть життєдіяльність області.

Відтак, за результатами комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій керівником робіт із ліквідації наслідків епідемії визначили профільного заступника голови ОДА Івана Собка. В межах своїх повноважень керівник робіт визначить склад та структуру штабу, що напрацює план заходів із ліквідації наслідків.

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