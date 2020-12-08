У п’ятницю Дрогобиччина згадуватиме Андрія Мельника, а Трускавець – Зенона Гузара

08.12.2020 | Filed under: Новини

У п’ятницю, 11 грудня, в с. Воля Якубова Дрогобицького району відбудуться урочисті заходи до Дня народження Провідника ОУН (м) Андрія Мельника. Андрій Мельник є уродженцем цього села. Урочистості організовує відділ культури і туризму Дрогобицьої РДА. Початок заходу – 11.00 біля пам’ятника А. Мельнику в центрі села.

Натомість у Трускавці 11 грудня відбудеться вечір спогадів про Зенона Гузара. У грудні цього року виповнюється 90 років від дня його народження та 10 років від дня його смерті. Зенон Гузар – літературознавець, франкознавець, шляхетної душі людина. Вечір пам`яті «Світлий, як слово» пройде в Художньому музеї Михайла Біласа, початок о 17.00.

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