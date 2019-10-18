У «Спортовці» розпочався Всеукраїнський турнір з боксу «За мир та єдність України»

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Сьогодні, 18 жовтня, в Трускавецькому ДЮСК «Спортовець» розпочався Всеукраїнський турнір з боксу «За мир та єдність України» серед юнаків 10-15 років. З вітальним словом до учасників турніру звернулися міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, головний суддя змагань Петро Яцик, директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович, воїн-АТОвець, представник ГО «Золоті Леви Чорної Сотні» Роман Гарасим`як. У відкритті турніру також взяли участь начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак та начальник відділення Державного казначейства у м. Трускавець Володимир Путь. З невеличкою концертною програмою перед учасниками турніру виступили вихованці циркової студії «Каскад» (керівник Микола Добровольський).

– Вітаю всіх на відкритті Х Всеукраїнського турніру з боксу! Приємно, що така велика кількість спортсменів приїхала сьогодні до Трускавця! Хочу побажати всім показати на цьому турнірі свої найкращі здібності і приємно здивувати своїх тренерів! Зі святом спорту, зі святом боксу всіх вас! – звернувся з вітальним словом до спортсменів міський голова Андрій Кульчинський.

Всеукраїнський турнір з боксу «За мир та єдність України» проходитиме в Трускавці на базі ДЮСК «Спортовець» три дні і завершиться 20 жовтня. Початок змагань 19 жовтня о 12.00, 20 жовтня о 10.00. Вхід вільний. Запрошуємо на видовищне свято боксу!

Пресслужба Трускавецької міської ради

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