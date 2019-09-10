У Трускавці пройдуть змагання зі скандинавської ходьби

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З нагоди Дня фізичної культури і спорту (відзначається в Україні у другу суботу вересня) у суботу, 14 вересня у Трускавці відбудуться змагання зі скандинавської ходьби. Змагання пройдуть в міському парку, інформує відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради.

У змаганнях можуть взяти участь представники всіх вікових категорій. На дистанцію 1 км запрошуються особи віком від 15 до 19 років та старше 70 років, натомість для осіб віком 20-69 років пропонується дистанція 3 км.

Збір біля головної сцени міста о 11.45, початок змагань о 12.00.

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