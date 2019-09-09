У Трускавці люди дізнавалися про принципи Фалуньгун «Істина-Доброта-Терпіння»

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В перших днях вересня група людей демонструвала у Трускавці оздоровчі вправи цігун.

Учасники акції ― люди, які приїхали з різних міст України — практикують школу самовдосконалення Фалунь Дафа (інша назва Фалуньгун). Такі заходи вони проводять у різних містах України, де розповідають про цю методику поліпшення самопочуття фізичного, і психологічного за допомогою вправ стародавнього цігун. На заході послідовники Фалунь Дафа навчали вправам всіх охочих.

Життя в сучасному суспільстві часто супроводжують стреси, що позбавляє людину спокою й душевної рівноваги. Однак є такі методи роботи над собою, які дають змогу людям і в наш непростий час залишатися здоровими та щасливими.

Останніми роками зростає популярність медитативних практик. Медитація — це стан повного внутрішнього спокою й водночас ясної свідомості.

Новітні медичні дослідження свідчать про те, що медитація посилює концентрацію, знімає напругу, послаблює хронічні захворювання і, навіть, допомагає їх позбутися. У людей, які постійно займаються медитацією, з’являється потужна енергія, що підтверджено численними дослідженнями.

Медитація допомагає призупинити старіння організму і прискорює процес його відновлення після травм і хвороб. Відомий також її благотворний вплив на людину під час депресії, ВІЛ-інфекції. Вона навіть може відкривати в людей здатність до терморегуляції тіла. Водночас не потрібні ні додаткові фінансові витрати, ні інтенсивні фізичні навантаження.

Останніми роками однією з найпоширеніших у світі оздоровчих систем стала практика Фалуньгун (Фалунь Дафа). Вона має п’ять комплексів плавних медитативних вправ. Результатом успішних занять за цією системою є підвищення моральних якостей людини, поліпшення характеру відповідно до принципів: «Істина-Доброта-Терпіння» — основний принцип Фалунь Дафа.

Практика фізичного й духовного самовдосконалення Фалуньгун почала поширюватися в Китаї в 1992 році. Її засновник, Майстер Лі Хунчжи, адаптував давні методи вдосконалення, які тисячоліттями таємно передавалися від учителя до учня, і зробив їх доступними для всіх людей.

У 1999 році Фалуньгун у Китаї займалося приблизно 100 млн осіб, що перевищило кількість членів комуністичної партії на той час. Ідеї Фалунь Дафа, що ґрунтуються на прагненні до духовного зростання й теїзмі протилежні матеріалістичній та атеїстичній ідеології комунізму. Через це тодішній голова керівної комуністичної партії Цзян Цземінь порахував це як загрозу для свого авторитарного правління й розпочав масові репресії.

Факти репресій компартія Китаю ретельно приховує. Вона використовує економічні й політичні важелі впливу на інші країни, щоби не допустити розповсюдження інформації про масштаби репресій, щоби виправдати переслідування і зганьбити Фалуньгун. У 2006 році міжнародні правозахисники оприлюднили відомості про масове насильницьке видаляння органів у в’язнів совісті — послідовників Фалунь Дафа. Ці злочини також засудив Європарламент і Конгрес США у своїх резолюціях. Та нещодавно це підтвердив і Лондонський міжнародний трибунал.

Нині практикою Фалуньгун займаються в понад 100 країнах світу, зокрема і в Україні, люди різного віку, соціального статусу й віросповідання. Заняття проходять безкоштовно.

Вадим із Червонограда відзначає, що завдяки Фалуньгун його життя суттєво змінилося на краще. По-перше, він позбувся хвороби, яка його довго мучила, – грижі хребта. Крім того, він каже, що змінився всередині, став більш спокійним: якщо виникають якісь конфлікти або протиріччя, то шукає причину цього насамперед у собі.

Заняття цією практикою абсолютно безкоштовні, а усі навчальні матеріали доступні на сайті: www.uk.falundafa.org.

Людмила Швець, член ГО “Стародавня школа самовдосконалення Фалунь Дафа”

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