У Трускавці обговорили тему детінізації зарплати

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У Трускавецькій міській раді відбулось засідання комісії по заслуховуванні керівників “підприємств-мінімізаторів” м. Трускавця, у яких середня заробітна плата у серпні 2019 року склала менше законодавчо встановленого мінімуму. Зустріч проведена за участі начальника Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області Руслана Коржа, заступника начальника – начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області Олега Кручая, директора Трускавецької міської філії Львівського обласного центру зайнятості Маргарити Роман, провідних спеціалістів Трускавецької міської ради, Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

Щомісяця, за даними звітності з єдиного соціального внеску, податковою службою формується перелік підприємств, які нараховують заробітну плату нижче мінімальної. Для встановлення проблемних питань у діяльності таких суб’єктів господарювання, їхнього врегулювання та вирішення і організовуються такі зустрічі.

Запрошені керівники підприємств та фізичні особи – суб`єкти підприємницької діяльності надали пояснення щодо причин виплати заробітної плати найманим працівникам на рівні мінімальної зарплати, розповіли про вжиті заходи щодо її підвищення.

В ході зустрічі присутнім суб’єктам господарювання надано рекомендації щодо підвищення рівня заробітної плати найманим працівникам. У своєму виступі начальник Дрогобицького управління Руслан Корж наголосив на дотриманні державних гарантій в оплаті праці юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. Окремо звернув увагу на необхідність своєчасного та повного нарахування і сплати до бюджету єдиного внеску у порядку та за формою, що визначені діючим законодавством.

Такі зустрічі із суб’єктами господарювання у Трускавці проводяться систематично, члени робочої групи і надалі будуть здійснювати моніторинг дотримання норм трудового законодавства суб’єктами господарської діяльності з тим, щоб унеможливити порушення гарантій з оплати праці.

Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області

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