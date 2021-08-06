За 7 місяців великий бізнес Західного регіону перерахував на потреби армії більше 275 мільйонів гривень

06.08.2021 | Filed under: Новини

Упродовж семи місяців 2021 року підприємства, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, сплатили до державного бюджету 275,3 мільйони гривень військового збору. Про це інформує Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП (великими платниками податків).

Цей фінансовий ресурс є на 54 мільйонів гривень більшим, аніж очікувалось, та на 28 млн грн або на 11,2% більше, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

«Позитивна динаміка спостерігається завдяки сумлінності великих роботодавців, які належно оформлюють трудові відносини та поважають своїх робітників, сплачуючи їм офіційну заробітну платню. Ми регулярно проводимо заходи задля легалізації праці, в тому числі для того, аби військовий збір вчасно та у повному обсязі утримувався та відраховувався до державного бюджету», – пояснює Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Нагадаємо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри.

Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Кодексу.

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