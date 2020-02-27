У Трускавцi спрощенці сплатили у січні 2020 року до місцевого бюджету понад 2 мільйони гривень єдиного податку

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Протягом січня до місцевого бюджету Трускавця надійшло 2357,2 тис. грн. єдиного податку. Про це повідомили в Трускавецькій ДПІ Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області.

Так, фізичні особи-підприємці сплатили до місцевої казни 2085,1 тис. грн. єдиного податку, що складає 11,8 відс. від загальних надходжень, проти січня минулого року такі надходження зросли на 110,4 тис. грн., або на 5,6 відс. (у січні 2019 року – 1974,7 тис. гривень).

Від платників єдиного податку-юридичних осіб у січні 2020 року до місцевого бюджету надійшло 272,1 тис. грн., або 1,5 відс. від загальних надходжень.

До місцевого бюджету платниками міста Трускавця сплачено у січні 2020 року податків та зборів на загальну суму 17697,9 тис.гривень.

Слід нагадати, що платники першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця. Платники єдиного податку третьої групи сплачують податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за податковий звітний квартал.

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