На понад 28 мільйонів гривень зросли у Трускавці надходження єдиного внеску у 2019 році

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Протягом січня-грудня 2019 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до позабюджетних соціальних фондів (далі ‒ єдиний внесок) у Трускавці становили 190,6 млн. грн. Це на 28,8 млн. грн., або на 17,8 відс. більше, ніж у 2018 році (161,8 млн. грн.). Про це повідомили в Дрогобицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області.

Протягом 2019 року середньомісячні надходження єдиного внеску у Трускавці перевищують 15 млн. гривень. Зокрема, у грудні 2019 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 18,8 млн. грн., що на 2,9 млн. грн., або на 18,3 відс. більше, ніж у грудні 2018 року (15,9 млн. грн.).

Слід нагадати роботодавцям, що через недотримання трудового законодавства місцеві бюджети недоотримують доходи, також не надходять належні суми єдиного внеску до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування. Завдяки легальному працевлаштуванню забезпечуються соціальні гарантії у разі втрати працездатності, право на відпустку, на субсидії, а у майбутньому – на гідне пенсійне забезпечення.

Повідомляємо, що розмір щомісячного мінімального страхового внеску в 2020 році становить 1039,06 грн., а також, що з 01 січня 2020 року для сплати єдиного соціального внеску діють нові рахунки. Інформацію про реквізити нових рахунків розміщено на субсайті територіальних органів ДПС у Львівській області в розділі: «Бюджетні рахунки».

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