До зведеного бюджету Трускавця надійшло майже 135 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб та майже 11 млн. гривень військового збору

19.11.2019 | Filed under: Новини

Протягом січня-жовтня 2019 року зведений бюджет країни отримав від мешканців Трускавця 134,6 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 19,4 млн. грн більше надходжень минулого року та 10,9 млн. гривень військового збору, а це на 1,0 млн. гривень більше минулорічних надходжень.

За підсумками роботи 10-ти місяців поточного року Загальний фонд державного бюджету України отримав від трускавчан майже 196,0 млн. гривень, що на 26,5 млн. гривень більше надходжень минулого року. До місцевої скарбниці надходження становлять 177,1 млн. гривень та є більшими за аналогічний період минулого року майже на 15,7 млн. гривень.

Цього року у формуванні місцевих бюджетів, за показником найбільших надходжень плата за землю посідає друге місце, пропустивши вперед податок на доходи фізичних осіб. Загалом власниками та орендарями земельних ділянок Трускавця у січні – жовтні ц.р. сплачено до місцевого бюджету 28,8 млн. гривень (від юридичних осіб надійшло 25,2 млн. грн.), що надає змогу місцевій владі спрямувати ці кошти на покращення соціально-економічних умов та розвиток регіону.

Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області

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