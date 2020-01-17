Протягом 2019 року для підтримки української армії платники податків Трускавця сплатили до державного бюджету 13,5 мільйонів гривень військового збору

17.01.2020 | Filed under: Новини

Протягом січня-грудня 2019 року платники податків Трускавця для підтримки української армії сплатили до Державного бюджету України 13,5 млн. гривень військового збору. Порівнюючи з 2018 роком такі надходження зросли на 1,4 млн. гривень (у січні-грудні 2018 року – 12,1 млн. гривень). Про це повідомили у відділі адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області.

У грудні 2019 р. до державного бюджету від платників податків Трускавця  надійшло 1,4 млн. гривень військового збору. Це на 0,3 млн. гривень більше, ніж у грудні 2018 р.

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