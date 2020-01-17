Понад 213 мільйонів гривень податків та зборів сплатили до місцевої казни платники податків Трускавця у 2019 році

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Протягом 2019 року платники податків Трускавця сплатили до місцевого бюджету 213,2 млн. гривень податків та зборів, що контролюються Дрогобицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області. Проти 2018 року такі надходження зросли на 18,1 млн. гривень або на 9,3 відсотків. Про це повідомили у відділі податкового моніторингу Дрогобицького управління Головного управління ДПС у Львівській області.

У грудні 2019 року надходження податкових платежів до місцевого бюджету Трускавця склали 17,5 млн. гривень. Порівнюючи з груднем 2018 року надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються Дрогобицьким управлінням до місцевого бюджету Трускавця зросли на 1,4 млн. гривень, або на 8,6 відсотків.

Серед бюджетоформуючих податків у складі доходів місцевих бюджетів Трускавця у грудні 2019 року:

– податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 12,6 млн. гривень, що складає 72,0 відсотки податкових надходжень до місцевих бюджетів;

– плата за землю (2,6 млн. гривень; або 14,9 відсотків);

– єдиний податок (1,2 млн. гривень; або 6,9 відсотків);

– акцизний податок (0,5 млн. гривень; або 2,9 відсотків);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (0,3 млн. гривень; або 1,7 відсотка).

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