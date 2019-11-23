Платники міста Трускавця сплатили до бюджету майже 29 млн. гривень плати за землю

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За 10 місяців 2019 року до місцевого бюджету м. Трускавець платники податків сплатили 28,8 млн. гривень плати за землю та орендної плати. Надходження плати за землю від юридичних осіб склали 10,1 млн грн, від фізичних осіб –1,7 млн гривень. Орендної плати надійшло до бюджету 15,2 млн грн від юридичних осіб та 1,8 млн грн сплачено фізичними особами. Про це повідомили в Дрогобицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області.

Нагадаємо, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Від сплати земельного податку звільняються:

– інваліди першої і другої групи;

– фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

– пенсіонери (за віком);

– ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Одночасно, звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

– для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 га;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 га, в селищах – не більш як 0,15 га, в містах – не більш як 0,10 га;

– для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;

– для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га;

– для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.

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