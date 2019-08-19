У Трускавці побувала урядова делегація з Султанату Оман

19.08.2019 | Filed under: Новини

15-16 серпня Міжнародну реабілітаційну клініку професора Козявкіна відвідала офіційна урядова делегація із Султанату Оман. Про це інформує офіційна Фейсбук=-сторінка клініки Козявкіна.

До складу делегації ввійшли Аль-Тоубі Аамір Хаміс Хальфан, Аль-Сулаймі Нассер Салім Гаріб, Аль-К`юмі Айва Халіфа Алі та Аль-Джейлані Мубарак Саід Мубарак.

В перший день візиту, 15 серпня, гості мали можливість послухати доповідь заступника генерального директора з медичних питань Михайла Гордієвича, який детально пояснив головні аспекти реабілітації, а пізніше наживо побачити весь процес реабілітації пацієнтів за Методом професора Козявкіна та поспілкуватись з пацієнтами.

Наступного дня до робочої групи приєднались наукові співробітники клініки, а саме зав. відділом інноваційних технологій Олег Качмар та науковий співробітник Анна Кушнір, які мали нагоду розказати та поділитись тим, які успіхи має Метод професора Козявкіна у науковому світі.

Приймали гостей президент Kozyavkin Medical Group, професор Володимир Козявкін, директор Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна Наталія Козявкіна та виконавчий директор Vivus Medical Rehabilitation company Халіль Ель-Атаб.

Під час зустрічі було домовлено, що найближчим часом буде призначено дату наступної робочої зустрічі, яка може стати початком довготривалої та плідної співпраці.

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