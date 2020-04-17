Китайська допомога Трускавцю

17.04.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, днями Трускавець отримав подарунок від китайського міста-побратима Ліян. Так, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський отримав для потребуючих громадян міста п’ять великих картонних ящиків загальною вагою близько ста кілограм із одноразовими захисними масками. Орієнтовна кількість масок – 40 тисяч штук. Маски будуть розповсюджені за допомогою соціальних служб. Це перший випадок допомоги Китаю конкретному українському містові.

Нагадаємо, що два роки тому, а саме 10 квітня 2018 року, курорт Трускавець (Україна) та місто Ліян (Китайська Народна Республіка) уклали договір про партнерство.

На фото: гуманітарна допомога для Трускавця 17.04.2020 р.; підписання угоди про партнерство між Трускавцем та Ліяном 10.04.2018 р.; візит делегації з Ліяну до Трускавця 30.04.2018 р.

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