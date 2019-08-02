У Трускавці поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, причетному до смерті чоловіка

02.08.2019 | Filed under: Новини

У Трускавецьке відділення поліції 25 липня надійшло повідомлення від лікарів Дрогобицької міської лікарні про пацієнта, доставленого у медичний заклад з ушкодженнями голови. Поліцейські встановили особу травмованого – ним виявився 47-річний мешканець міста Трускавець.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Як встановили поліцейські, 25 липня близько 8.35 у потерпілого неподалік місця проживання виник конфлікт з 41-річним мешканцем Трускавця, під час якого молодший чоловік наніс старшому удар кулаком у голову. Від отриманих травм 1 серпня травмований помер у лікарні.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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