У Трускавці пройде науково-практична конференція, присвячена Андрієві Мельнику

0 SHARES Share Tweet

21 листопада у Трускавці пройде науково-практична конференція з нагоди 129-ї річниці від дня народження відомого українського державного, політичного та військового діяча, одного з засновників ОУН, полковника Андрія Мельника, нашого земляка, уродженця села Воля Якубова на Дрогобиччині (12.12.1890).

В конференції візьмуть участь відомі історики, письменники, науковці, політики: Юрій Шаповал, Богдан Червак, Микола Гриценко, Сергій Кот, Іван Хома, Олександр Кучерук, Микола Посівнич, Ігор Бриндак, Василь Ільницький та інші.

Конференція проходитиме на базі Трускавецького готельно-курортного комплексу “Карпати”. Початок о 9.30, орієнтовний час завершення – 16.00.

(Переглядів 1 , 6 переглядів сьогодні)