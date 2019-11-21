У Трускавці пройшла науково-практична конференція, присвячена постаті Андрія Мельника

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Сьогодні, 21 листопада, в День Архистратига Михаїла та День Гідності і Свободи у Трускавці на дуже високому рівні пройшов потужний захід – науково-практична конференція, присвячена постаті Андрія Мельника.

Чи багато ми знаємо про Мельника? На жаль, ні. Навіть мені, історику за освітою, соромно признатися, що більшість інформації про Мельника я почерпнув саме з цієї конференції. Так, мені було відомо як мінімум те, що пише у Вікіпедії: де народився Андрій Мельник, в якій сім`ї, про його життєвий шлях. Я був у рідному селі Мельника, бачив пам’ятник Провіднику ОУН і їхав тою жахливою дорогою, яка, на жаль, не шлях, а напрямок у село Воля Якубова. Тож хочеться вірити, що сьогоднішня конференція стане початком відкриття Мельника в Україні і початком відродження його рідного села. Держава має знати своїх Героїв, популяризувати їх, формувати свідомість громадян якраз на прикладі таких людей як інтелігентний, вольовий, розумний та безкорисливий у своїй любові до України Андрій Мельник.

У цій публікації я не буду розповідати багато про Андрія Мельника. Доктор історичних наук Юрій Шаповал у своїй публікації в газеті «День» дуже чітко розклав по поличках життя та діяльність нашого земляка. Тож почитайте цю статтю: https://protruskavets.org.ua/andriy-mel-nyk-budit-viru-v-pryydeshnie/

Натомість я зупинюся на самій науково-практичній конференції, котра відбулася у готельно-курортному комплексі «Карпати».

Як годиться, розпочали з молитви. У каплиці ГКК «Карпати» у співслужінні священиків єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорій Комар відслужив молебен, під час якого виголосив дуже зворушливу та повчальну проповідь. У своїй гомілії єпископ Григорій згадав про твір монаха-бельгійця, отця-редемпториста Йосифа Схрейверса CSSR «Ангел України», написаного майже сто років тому (1925). Особливо вразили пророчі слова: «Терпи, дорога Україно, ти будеш велика й вільна…».

На мене казання єпископа Григорія справило таке велике враження, що першим, що я зробив після конференції – це відшукав цей твір о. Йосифа Схрейверса. Пропоную і вам, шановні читачі «Трускавецького вісника», ознайомитися з ним: http://www.cssr.org.ua/word/works/?article=1623

Перед самим початком науково-практичної конференції відбулася зустріч з журналістами, де головною темою була тема єдності – єдності між націоналістами, єдності українців, єдності заради розвитку та процвітання рідного краю.

Перед прес-конференцією мені Бог благоволив побачити чимало хороших людей, з якими я працював у «Карпатах» чи в партії «Батьківщина», а також знайомих журналістів, істориків, письменників. З головою Благодійного фонду газети «День», поетом Миколою Гриценком я раніше робив інтерв’ю і він мене наставляв у далекому 2009 році на журналістській стезі. Тож поділився з ним як із другом та наставником своїми тривогами щодо Трускавця – чому немає того об`єднання навколо питання розвитку та процвітання курорту, чому деякі люди штовхають таких потужних людей як Лев Ярославович Грицак на стежку війни з чинним міським головою. Краще поганий мир, ніж хороша війна, а де двоє б`ються – третій користає. І приклад штучного поділу ОУН на мельниківців та бандерівців показує як ворог може використати певні особисті амбіції чи протистояння через дрібниці у своїх власних інтересах. Для прикладу, після вбивства Степана Бандери НКВД старалося приписати це вбивство мельниківцям, видавши від імені ОУН (М) силу-силенну брошур та агіток типу «Нарешті ми зробили це!». Тоді вони, енкаведисти, «зробили нас разом». На жаль…

Під час прес-конференції слово мали наш земляк-трускавчанин, голова ОУН, перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Богдан Червак, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України Юрій Шаповал, генеральний директор ГКК «Карпати», колишній міський голова Трускавця Лев Грицак, народний депутат України Михайло Цимбалюк. Модерував і прес-конференцію, і саму науково-практичну конференцію згаданий вище поет Микола Гриценко.

Під час прес-конференції було повідомлено про плани провести наступного року у селі Воля Якубова фестиваль української патріотичної пісні (до 130-річчя від дня народження Андрія Мельника), про відновлення та вчорашнє освячення студні (колодязя) на батьківському обійсті Мельників, сказано про те, що Дрогобиччина має стати тим місцем, де буде відновлена історична справедливість. Бо ім`я Мельника намагалися затерти, його хату знесли з лиця землі, а село стерли з карти і намагалися теж знищити. Але є Бог на світі, і є справедливість.

Говорячи про поділ в середовищі українських націоналістів на мельниківців та бандерівців, голова ОУН Богдан Червак сказав знакові слова: «Чи можна бути католиком або православним, не будучи християнином? Отак не можна бути мельниківцем або бандерівцем, не будучи націоналістом».

Свої запитання під час пресконференції ставили Степан Яким з Дрогобича та Ігор Гургула зі Львова.

А потім почалася справжня учта для істориків, патріотів, націоналістів та небайдужих до долі України та її минувшини людей. Наукова конференція розпочалася з двох гімнів – «Ой у луз червона калина похилилася» (одна з моїх найулюбленіших пісень, незаслужено забута і чомусь зараз рідко виконується, хоч містить потужний заряд бадьорості та патріотизму) та гімну ОУН «Зродились ми великої години».

У доповідях істориків Юрія Шаповала, Івана Хоми, Миколи Посівнича, Віктора Савенка, Василя Ільницького та багатьох інших прозвучали не лише відомості про життя Мельника та цікаві сторінки з його біографії, але й чіткі меседжі, що потрібно не шукати винних, не сприяти роздорам, а спільно протистояти ворогу. Бо він, ворог, у нас – і зовнішній, і внутрішній. А сила народу – в єдності. Тож, Боже, нам єдність подай! У Трускавці також…

Науково-практична конференція, присвячена постаті полковника легіону Січових Стрільців, Провідника ОУН, видатного українського військового, політичного та державного діяча Андрія Мельника, завершилася. Гості з різних куточків України, котрі побували на освяченні студні та послухали цікаві і змістовні доповіді, роз`їжджаються по домівках. Я думаю, що матеріали цієї конференції мали б бути видані окремою збіркою – і обов’язково попрошу один примірник для себе, бо це страх як цікаво та потрібно.

Такі збірники мають бути не лише в університетах чи інституціях, які організували цей мегапотужний захід (Інститут історії України Національної Академії наук України, Національна Спілка письменників України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Національний музей історії України, Фундація імені Олега Ольжича, ГКК «Карпати»), але і в кожній школі, принаймні на Дрогобиччині, а ще краще не тільки на Дрогобиччині. Бо постать Андрія Мельника досі забута, затерта, значить, енкаведистам вдалося не просто зробити свою справу, а й зберегти це «досягнення» за час майже 30 років незалежної України. Бандеру в нас знають, шанують, в Старому Угринові є музей-садиба, а Мельник досі terra incognita.

Інформаційну підтримку конференції надали «Емігрантське радіо», телеканали «5 канал», «Еспресо», «UA:Перший», «UA:Культура», чимало газет, зокрема згадане вище видання №1 в Україні «День». «Трускавецький вісник» не значиться в числі інформаційних партнерів, проте ця стаття – одна з найперших про конференцію. Потім будуть відеорепортажі, яскраві фото від Ігоря Фецяка, статті в місцевих чи спеціалізованих літературних та історичних виданнях. Проте нам важливо наголосити на тому, що питання відновлення історичної справедливості відносно мегапотужної постаті українського націоналіста Андрія Мельника піднімається саме у Трускавці – курортній столиці України, одному з культурних центрів Львівщини. І що піднімає цю тему саме трускавчанин – Лев Грицак.

А все решта – це таке дріб’язкове, таке неважливе. Головне, щоб Україна була єдиною і українці гуртувалися. Заради тої ідеї, за яку все своє життя боролися і Бандера, І Мельник, і Коновалець, і Теліга, і Ольжич, і Стус, і багато інших синів та дочок тої України, про котру Ангел напророкував отцю-редемптористу Йосифу Схрейверсу, що буде вона «великою і вільною». Хай допомагає нам, українцям, Господь!

Володимир Ключак

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