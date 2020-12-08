У Трускавці вчора горіла сауна

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, вчора, 7 грудня, о 16:59 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Трускавець, на вул. Помірецька. Пожежа виникла в дерев’яній сауні, критій шифером, розміром 2×4 м.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники 7-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Трускавець. Пожежу локалізовано о 17:20 та повністю ліквідовано о 17:34.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв. м., дерев’яну обшивку стіни на площі 2 кв. м., пошкоджено стіни і стелю на площі 4 кв. м. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців врятовано будівлю сауни.

До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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