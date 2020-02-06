У Трускавці відбудеться благодійний показ фільму «Дрогобицька Голгофа»

06.02.2020 | Filed under: Новини

У понеділок, 10 лютого, в кінотеатрі «Злата» (м. Трускавець) відбудеться перегляд художньо-документального фільму «Дрогобицька Голгофа. Реквієм». Показ є безкоштовним і проходить в рамках турне Самбірсько-Дрогобицькою єпархією. Проте глядачі при побажанні можуть внести свою пожертву на підтримку стрічки.

Це фільм про трагічну історію нашого краю в період 1939-1941 та 1944-1959 рр. Базуючись на документальних фактах, у фільмі відтворена незламність духу блаженних священномучеників монахів Якима, Северіяна та Віталія з Дрогобича, а також сотень звичайних людей, що любили свою мову, віру, традицію, землю, котрі були вбиті тільки за те, що були українцями. Прем`єра фільму проходила на минулорічному Трускавецькому Міжнародному кінофестивалі «Корона Карпат», тоді теж глядачі могли його переглянути безкоштовно.

Фільм має статус «16+», але не з причини якихось любовних сцен, а через правдиве відтворення картин насильства, яке вчиняла над нашим народом тодішня совєтська система та її посіпаки-енкаведисти. Сцени тортур невинних галичан та розстрілів заставляють підніматися волосся на голові і вражають саме тим, що так було дійсно насправді, чому свідченням є жахливі знахідки біля катівні НКВД в Дрогобичі (тепер приміщення фізмату педуніверситету).

Початок перегляду «Дрогобицької Голгофи» – о 15.00. Запрошуємо всіх, кому не байдужі минуле, сучасне та майбутнє нашого краю і нашої Церкви.

(Переглядів 1 , 15 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви