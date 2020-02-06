У Трускавці відбудеться благодійний показ фільму «Дрогобицька Голгофа»

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У понеділок, 10 лютого, в кінотеатрі «Злата» (м. Трускавець) відбудеться перегляд художньо-документального фільму «Дрогобицька Голгофа. Реквієм». Показ є безкоштовним і проходить в рамках турне Самбірсько-Дрогобицькою єпархією. Проте глядачі при побажанні можуть внести свою пожертву на підтримку стрічки.

Це фільм про трагічну історію нашого краю в період 1939-1941 та 1944-1959 рр. Базуючись на документальних фактах, у фільмі відтворена незламність духу блаженних священномучеників монахів Якима, Северіяна та Віталія з Дрогобича, а також сотень звичайних людей, що любили свою мову, віру, традицію, землю, котрі були вбиті тільки за те, що були українцями. Прем`єра фільму проходила на минулорічному Трускавецькому Міжнародному кінофестивалі «Корона Карпат», тоді теж глядачі могли його переглянути безкоштовно.

Фільм має статус «16+», але не з причини якихось любовних сцен, а через правдиве відтворення картин насильства, яке вчиняла над нашим народом тодішня совєтська система та її посіпаки-енкаведисти. Сцени тортур невинних галичан та розстрілів заставляють підніматися волосся на голові і вражають саме тим, що так було дійсно насправді, чому свідченням є жахливі знахідки біля катівні НКВД в Дрогобичі (тепер приміщення фізмату педуніверситету).

Початок перегляду «Дрогобицької Голгофи» – о 15.00. Запрошуємо всіх, кому не байдужі минуле, сучасне та майбутнє нашого краю і нашої Церкви.

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