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Напередодні Нового Року у Трускавці встановили унікальну Різдвяну інсталяцію. Всередині центрального бювету мінеральних вод розміщено Дідух-Рай із соломи висотою 3,5 метри, перед бюветом – композицію «Різдвяний вертеп» з півтораметровими фігурами, а на пішохідних вулицях курорту – зірниці-витинанки.

Зажинковий декоративний Дідух виконала мисткиня Ірина Світ. Ця цілісна композиція зроблена з молодих колосків пшениці, а стовбур – з каліброваної житньої соломи. Дідух – невід`ємний традиційний елемент українського Різдва. В давнину його ставили на покутті як символ сонця та символ життя. Символічним є той факт, що центральний Дідух Трускавця встановлено в бюветі, який є своєрідним покуттям курорту, адже саме сюди відпочивальники приходять за цілющими водами, гуртуються в одну родину.

«Я давно мріяла про неповторну унікальну декорацію нашого курорту на Різдво та Великдень, яка окрім творення гарної святкової атмосфери промувала б нашу українську культуру. Цей проєкт готувався два роки і ось завдяки графічному дизайнеру Юрію Крукевичу мої ідеї були втілені в життя. Різдвяна інсталяція – це авторська робота, єдина у світі, зроблена спеціально для міста Трускавця. Дюжина фігур українського вертепу зроблена в техніці ажурної різьби, яка характерна для пам’яток архітектури Трускавця, що дозволяє елементам композиції органічно вписуватися в середовище міста. У декорі фігур використовуються мотиви води, крапель, які є присутні у промоційному логотипі міста Трускавець. У проєкті закладено момент інтерактиву – отвір для обличчя, тож мешканці та гості курортної столиці України матимуть змогу зробити фото. Передбачено також освітлення, вмонтоване всередині фігур, яке підкреслюватиме ажурну різьбу. Засяє «Різдвяний вертеп» за кілька днів до Святвечора», – розповідає про Різдвяну інсталяцію начальниця управління розвитку міста Наталія Скибак.

Над «Різдвяним вертепом» працювали графічний дизайнер, викладач кафедри графічного дизайну Львівської Національної Академії мистецтв Юрій Крукевич та скульптори Орест Дзиндра і Олег Ляхович.

Важливо зауважити, що цей проєкт реалізується в рамках та за кошти програми «Малі міста – великі враження» Міністерства культури України. Окрім Різдвяної інсталяції навесні на трускавчан та гостей курорту чекає ще унікальна Великодня композиція. Це також буде єдина у світі авторська робота, зроблена спеціально для Трускавця.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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