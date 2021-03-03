«Укрпошта» вводить в обіг перші в історії України марки у жанрі ню

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5 березня світ побачать перші українські поштові марки з оголеними тілами у жанрі «ню» із серії «Її величність – жінка». Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка «Одаліска» з фондів Національного музею Тараса Шевченка та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна «Енергія ІІ» з фондів Національного художнього музею України. Тираж кожної марки – 130 тис. примірників. До марок випущено конверти «Перший день» та картки для картмаксимумів.

В Укрпошті вірять, що нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним із найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, а й додасть художньої естетики поштовим відправленням. Адже жіноча краса, пронесена крізь віки і змальована найвидатнішими митцями, здатна зачарувати і надихнути на написання кількох щирих рядків від руки.

Родзинкою цього весняного поштового випуску стане незвична колаборація національного поштового оператора і відомого українського бренду OLIZ, який випустить нову колекцію жіночих шовкових хусток, натхненну роботами Кобзаря і красою поштових марок. Частина коштів з продажу цієї колекції буде спрямована на розвиток Національного музею Тараса Шевченка.

Урочиста церемонія спецпогашення нових поштових мініатюр та презентація колекції хусток для журналістів та гостей відбудуться 5 березня о 10:00 у Національному музеї Тараса Шевченка. У спецпогашенні візьмуть участь Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, Дмитро Стус, директор Національного музею Тараса Шевченка, Христина Зборошенко, засновниця бренду OLIZ та Юлія Литвинець, директорка Національного художнього музею України.

Довідково. Поштові марки, конверти та картки серії «Її величність – жінка» випущені у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України. Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка «Одаліска», написана у 1840 році у Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – «Вірсавія», написана 1860 року. На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу «Енергія ІІ», написану в 1991 році нашим сучасником Андрієм Чебикіним – художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника «Опале листя» Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.

Кількість марок в одному марковому аркуші – 9 (3х3). Тираж кожної марки – 130 000 примірників. Вартість маркового аркуша 81,00 грн (9 марок номіналом V, що еквівалентно 9 грн), конверта – 4 грн, картки – 4 грн. Вартість конвертів зі спецпогашенням та картаксимумів становить 18,80 грн.

Пресслужба АТ “Укрпошта”

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