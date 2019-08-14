Увага, шахраї!

14.08.2019 | Filed under: Новини

Державна архітектурно-будівельна інспекція України звертає увагу, що останнім часом зафіксовано випадки шахрайства, коли невідомі особи телефонують громадянам та, представляючись працівниками ДАБІ, вимагають кошти, посилаючись при цьому на Кузьміна Сергія Сергійовича.

Держархбудінспекція застерігає суб’єктів містобудівної діяльності бути обачливими та не ставати жертвами шахрайських дій. Наголошуємо, що керівництво ДАБІ жодних подібних доручень не надавало.

У разі надходження будь-яких подібних повідомлень чи пропозицій від псевдоспівробітників ДАБІ просимо невідкладно інформувати головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції на електронну адресу Siroshtan.o@dabi.gov.ua або за номером телефону гарячої лінії 0 800 210 011

Прес-служба ДАБІ України

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