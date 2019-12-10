В.о. Голови Держархбудінспекції Олександр Строкач особисто втрутився в містобудівну ситуацію на Львівщині

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У зв’язку з чисельною кількістю скарг та повідомлень про прояви корупції з боку Департаменту Держархбудінспекції у Львівській області в.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олександр Строкач приїхав до Львова, щоб особисто перевірити роботу територіального органу. Перш за все, для виявлення наявної проблематики очільник ДАБІ зустрівся з Головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяном Мальським.

У ході зустрічі було окреслено шляхи співпраці у питаннях розвитку містобудівної діяльності на території регіону. Крім того, закцентовано увагу на необхідності підвищення рівня якості надання адміністративних послуг у будівництві.

«Зі Львівської області сьогодні до Держархбудінспекції надходить багато нарікань як з боку громадян, так і забудовників. Громадськість скаржиться на незаконні забудови, що порушують всі встановлені норми містобудівного законодавства, та ігнорування таких фактів територіальним органом ДАБІ. З іншого боку, забудовники, інвестори вказують на корумпованість Департаменту ДАБІ у Львівській області. Ми розуміємо, що така ситуація негативно позначається на розвитку регіону. Тож Держархбудінспекція розпочала цільову позапланову перевірку діяльності територіального органу ДАБІ», – зауважив Олександр Строкач.

Водночас, очільник ДАБІ закликає представників бізнесу до партнерства у боротьбі з проявами корупції та у разі підстав – негайно інформувати правоохоронні органи та центральний офіс .

Також в.о. Голови Держархбудінспекції провів нараду з працівниками територіального органу і дав відповідні настанови. «Тиск на суб’єктів містобудування має, нарешті, стати табу для посадових осіб Держархбудінспекції. Такі дії є не лише порушенням закону, але й перешкоджають нормальному веденню господарської діяльності на тій чи іншій території, а отже гальмують розвиток окремих соціально та економічно важливих сфер. І кожен має розуміти, що нестиме відповідальність», – на цьому наголосив Олександр Строкач.

Наразі центральним апаратом Держархбудінспекції розпочато цільову позапланову перевірку діяльності Департаменту ДАБІ у Львівській області, за результатами якої будуть вжиті заходи реагування.

«Посадові особи мають чітко усвідомлювати, що будь-яка протиправна дія матиме відповідну реакцію та наслідки. Такий підхід стане стримуючим фактом для багатьох та дозволить навести лад у містобудуванні», – відзначив Олександр Строкач.

Прес-служба ДАБІ України

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