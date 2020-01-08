В Дрогобичі на Різдвяні свята – дві пожежі

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, за перші два дні Різдвяних свят в місті Дрогобич сталися дві великі пожежі.

Так, на самісіньке Різдво, 7 січня, о 03:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Трускавецька. Пожежа виникла в квартирі в мансардному приміщенні трьохповерхового житлового будинку. До місця події негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич а також вогнеборці із Трускавця та Стебника. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику, виявилось що через запізніле повідомлення, пожежа швидко поширилась горючими конструкціями даху та набула вже значних масштабів. Через задимлення, що виникло внаслідок пожежі не всі мешканці будинку могли самостійно вийти на вулицю. Не гаючи часу вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до проведення робіт з порятунку людей та ліквідації загорання. Оглянувши всі квартири на наявність загрози життю і здоров’ю мешканців будинку, вогнеборці врятували із задимлених приміщень 1 особу, та вивели на свіже повітря 19 осіб. О 05:01 вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:39 повністю ліквідували в складі 4-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та речі домашнього вжитку на площі 100 кв.м., пошкоджено дах на площі 100 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 26 чоловік особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

А на другий день свят, тобто сьогодні, 8 січня, о 01:03 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Ковальська, 7. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку. За лічені хвилини на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ 5 ДПРЧ м. Дрогобич. Через сильне задимлення рятувальники ліквідовували горіння в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби. На момент пожежі у помешканні перебувала власниця, 1927 року народження. Рятувальники винесли бабусю на свіже повітря і передали медикам для надання подальшої допомоги. Пожежу вдалось локалізувати о 01:14та ліквідувати о 01:17. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м. До ліквідації пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

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