В Міжнародних гірськолижних змаганнях «Karpatia Open» беруть участь команди з шести країн

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30 січня у Трускавці відбулося урочисте відкриття Міжнародних дитячих змагань з гірськолижного спорту «Karpatia Open». Вони проводяться у три етапи, перший з них під назвою «Bukovytsia Open» проходить на гірськолижному комплексі Буковиця (м. Борислав), а приймає учасників курортний Трускавець. Другий та третій етапи змагань відбуватимуться у Польщі та Словаччині.

Церемонія інавгурації Міжнародних дитячих змагань з гірськолижного спорту «Karpatia Open» проходила на головній сцені Трускавця. В ній взяли участь команди з шести країн – Білорусі, Казахстану, Латвії, Румунії, Польщі та України. Присутніх привітали міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, перший заступник міського голови Борислава Роман Садлівський, народний депутат України Микола Величкович, технічний делегат FIS (Міжнародної Федерації лижного спорту) Яна Половіцова (Словаччина), перший віце-президент Федерації лижного спорту України Леонід Тікун, голова технічного комітету з гірськолижного спорту, президент Асоціації професійних гірськолижних інструкторів України Ігор Лапіков (ФЛСУ), власник ГК «Буковиця» Віталій Мицак та інші офіційні особи.

– Чи міг я ще п’ять років тому подумати, що Трускавець прийматиме міжнародні гірськолижні змагання, а я буду співорганізатором і організаційним директором цих змагань? Завдяки Віталію Мицаку і Дмитру Мицаку, порядним, відповідальним і самовідданим спорту і Україні людям, це стало реальністю! В цю безсніжну зиму вони змогли забезпечити проведення змагань у відповідності до міжнародних вимог. Яких зусиль і затрат це вартувало – знає небагато. Але, дякуючи таким людям, не популістам, а справжнім патріотам, наша держава, Трускавець і регіон мають можливість розвиватись. Сьогодні на схилі Буковиці розпочались змагання. Беруть участь спортсмени з шести країн світу і приймає цей етап місто Трускавець! Одна з мрій збулась! А всіх запрошую на Буковицю або подивитись онлайн-трансляцію змагань, – зазначив у вітальному слові директор Міжнародного центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько.

На завершення офіційного відкриття пролунали гімни країн-учасниць, після чого розпочався святковий концерт.

Учасники змагань – діти 12-16 років. Україну представляють 10 команд, в тому числі «Бориславська Сніжинка» з нашого регіону. Для глядачів та вболівальників є окрема фан-зона. Вхід для глядачів вільний.

Сьогодні, в останній день січня, на схилах Буковиці триває боротьба за призові місця та кубки між командами з вищезазначених шести країн. Завершиться перший етап Міжнародних змагань «Karpatia Open» церемонією нагородження та врученням призів.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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