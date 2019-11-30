В музеї курорту можна побачити втрачені розписи Модеста Сосенка

0 SHARES Share Tweet

Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, сьогодні, 30 листопада, в музеї історії міста-курорту Трускавця відкрито фотовиставку «Славське. Знищені розписи Сосенка». Її основу становлять світлини розписів Модеста Сосенка, знищених навесні цього року в церкві смт. Славське (Сколівський район) з ініціативи тамтешнього священика. Питання здобуло потужний резонанс у культурно-мистецьких колах, але, на жаль, розписи знищено вщент, і можна говорити хіба що про створення подібних до них.

Під час презентації фотовиставки виступили директорка музею історії міста Галина Коваль, начальниця відділу культури ТМР Тетяна Татомир, представник львівської кав’ярні-галереї «Штука», котра є співорганізатором виставки. Своєрідну екскурсію провела та про розписи Модеста Сосенка, його життя і творчість, а також про всі перипетії сумної історії їхнього знищення розповіла Тетяна Казанцева зі Школи архітектури Львова. Перед початком виставки для гостей зі Львова та всіх бажаючих була проведена пішохідна екскурсія віллами Трускавця та на руїни санаторію польських офіцерів у Трускавці на вул. Франка.

Фотовиставка «Славське. Знищені розписи Сосенка» викликала чималий інтерес серед громадськості міста. Розміщено світлини в холі на першому поверсі музею історії.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)