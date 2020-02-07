В об’єднаних територіальних громадах Львівщини працюватимуть поліцейські офіцери громад

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Вчора, 6 лютого, т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець взяв участь у засіданні «круглого столу» Львівського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації об’єднаних територіальних громад».

Участь у заході також взяли голови 36 об’єднаних територіальних громад Львівщини, начальник Головного управління Держпраці у Львівській області Ольга Вільхова та інші.

Дмитро Міхалець розповів учасникам «круглого столу» про особливості впровадження проекту «Поліцейський офіцер громади», який стартував в Україні. Передбачено, що у своїй службовій діяльності поліцейський офіцер громади буде орієнтуватися на потреби місцевого населення та підтримувати постійний контакт з мешканцями.

«Він житиме там, знатиме усіх мешканців, їх проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги – щоденно забезпечуватиме порядок на території обслуговування, своєчасно реагуватиме на проблеми громади та запобігатиме вчиненню правопорушень», – зазначив Дмитро Міхалець.

Невдовзі в об’єднаних територіальних громадах Львівщини запрацюють поліцейські офіцери, які пройдуть спеціальний підготовчий курс: тактичну підготовку з елементами моделювання ситуацій,методи контраварійного кермування, розвиток навичок проактивної діяльності, сучасні інструменти та методи взаємодії поліції та громади.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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