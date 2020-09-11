В Рихтичах горів будинок

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10 вересня о 12:49 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в с.Рихтичі Дрогобицького району. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому черепицею, розміром 8×5 м.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. Пожежу вдалось локалізувати о 13:08 та повністю ліквідувати о 13:24. Вогнем пошкоджено дах на площі 40 кв. м., перекриття на площі 10 кв. м. Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців врятовано будівлю. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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