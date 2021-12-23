Важлива інформація для тих осіб, хто хоче заповісти своє майно

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Як правильно передати своє майно родичам, друзям або знайомим: скласти заповіт, подарувати, чи може укласти договір довічного утримання? Такі запитання неодноразово нам задавали читачі. Ми їх скерували фахівчині Сколівського бюро правової допомоги Наталії Рудюк. Вона надасть відповіді на ці запитання, поділивши їх тематично.

– Пані Наталю, з чого розпочнемо?

– Пропоную розглянути кожен правочин окремо. Сьогодні говоритимемо про заповіт, а у наступних публікаціях висвітлю тему про договір дарування та договір довічного утримання.

– Скажіть, будь ласка, що таке заповіт?

– Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті відносно належного їй майна, майнових прав та обов´язків на випадок своєї смерті. Він повинен бути складений у встановленому законом порядку. Він є одностороннім правочином. Важливо, що заповідач має право на свій розсуд заповідати майно будь-яким особам. Він також може будь-яким чином визначити частки спадкоємців в спадщині, позбавити спадщини одного, кількох чи всіх спадкоємців за законом. Спадкодавець при цьому не має обов’язку зазначати причини такого позбавлення. Він також може включити до заповіту інші розпорядження, передбачені правилами Цивільного кодексу України про спадкування. Більше того, заповідач може скасувати чи змінити складений заповіт.

– Хто має право на заповіт?

– Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка підтверджується відповідними документами.

– Вкажіть, будь ласка, якими документами може підтверджуватися повна цивільна дієздатність фізичної особи?

– Повна цивільна дієздатність фізичної особи може підтверджуватися такими документами: паспортом заповідача; свідоцтвом про шлюб, відміткою про шлюб у паспорті; запис про те, що дана особа є матір’ю чи батьком дитини у свідоцтві про народження дитини; рішенням органів опіки і піклування про надання повної цивільної дієздатності; свідоцтво про право на заняття підприємницької діяльності, виданим неповнолітній фізичній особі рішенням суду про надання повної цивільної дієздатності.

– Неодноразово ми чули, що при спадкуванні за заповітом є ще обов’язкова частка. Розкажіть, будь ласка, що це таке і кому вона належить?

– Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. Це і є обов’язкова частка.

– Чи потрібно посвідчувати заповіт і хто має право його посвідчувати?

– Так, звичайно, заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, які визначені у статтях 1251-1252 Цивільного кодексу України. Ними можуть бути посадові особи органу місцевого самоврядування, уповноважені на це, а також службові особи, такі як головний лікар лікувальної установи, де перебуває заповідач, капітан корабля під час плавання, начальник пошукової експедиції, начальник військової частини, слідчого ізолятора. Звертаю увагу, що заповіти таких осіб посвідчуються при свідках.

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Дякуємо Вам, пані Наталю, за таку цікаву консультацію. Ми продовжимо співпрацю з фахівцями Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Та обов’язково розповімо вам про договір дарування та договір довічного утримання. Разом з тим, нагадуємо, що отримати безоплатну правову допомогу Ви можете у будь-який зручний для вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян. Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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