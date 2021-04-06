Важливе для водія: процедура проведення огляду на предмет сп’яніння

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Ми продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні нашою співбесідницею є Романа Голінчак –фахівчиня Сколівського бюро правової допомоги. Вона, розкривши деякі важливі нюанси, ознайомить нас із порядком та процедурою медичного освідування на предмет керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

– Пані Романо, скажіть, будь ласка, хто підлягає огляду на стан сп’яніння?

– Огляду на стан сп’яніння підлягає водій транспортного засобу, щодо якого у поліцейського уповноваженого підрозділу Національної поліції України є підстави вважати, що він перебуває у стані сп’яніння згідно з ознаками такого стану.

– Детальніше розкажіть, будь ласка, про ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

– Ознаками алкогольного сп’яніння є такі:

– запах алкоголю з порожнини рота;

– порушення координації рухів;

– порушення мови;

– виражене тремтіння пальців рук;

– різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя;

– поведінка, що не відповідає обстановці.

Є такі ознаки наркотичного чи іншого сп’яніння або ж перебування водія під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції:

– наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп’яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота);

– звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло;

– сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови;

– почервоніння обличчя або неприродна блідість.

– Пані Романо, скажіть, будь ласка, ким проводиться оглядводія на стан сп’яніння?

– Огляд на стан сп’яніння проводиться поліцейським на місці зупинки транспортного засобу. Зауважу, що при цьому використовуються спеціальні технічні засоби, дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я та Держспоживстандартом.

Окрім цього, лікар закладу охорони здоров’я може також проводити такий огляд. А у сільській місцевості за відсутності лікаря – фельдшер фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку.

Звертаю увагу, що у разі, якщо водій не погоджується з результатами огляду, проведеного поліцейським. або ж відмовляється від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, якому надано право на його проведення.У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої є особи, що загинули або травмовані, проведення огляду на стан сп’яніння учасників цієї пригоди є обов’язковим у закладі охорони здоров’я.

– Розкажіть про прядок проведення поліцейським огляду на стан сп’яніння.

– Давайте спільно покроково розглянемо цей алгоритм. Так ось, перед проведенням огляду на стан сп’яніння поліцейський інформує особу, яка підлягає огляду на стан сп’яніння, про порядок застосування спеціального технічного засобу і на її вимогу надає сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

Установлення стану алкогольного сп’яніння здійснюється на підставі огляду, який проводиться поліцейським з використанням спеціальних технічних засобів, показники яких після проведення тесту мають цифровий показник більше 0,2 проміле алкоголю в крові.

Результати огляду на стан сп’яніння водія транспортного засобу, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів. У випадку установлення стану сп’яніння результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду. Акт огляду складається у двох примірниках, один з яких вручається водію, а другий залишається у поліцейського та/або долучається до протоколу.

– В який спосіб відбувається проведення огляду на стан сп’яніння в закладах охорони здоров’я і оформлення його результатів?

– Лікар/фельдшер повинен ознайомитися з документами особи, яку оглядає. Ними можуть бути: паспорт, особисте посвідчення, посвідчення водія тощоВідсутність документів не може бути причиною для відмови у проведенні огляду на стан сп’яніння.

Предметом дослідження біологічного середовища можуть бути слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук. Якщо в обстежуваної особи неможливо взяти зразки біологічних середовищ, тоді для дослідження біологічного середовища може використовуватися кров.

За результатами огляду на стан сп’яніння та лабораторними дослідженнями встановлюється діагноз, який вноситься до акта медичного огляду.Важливо, що оглянутій особі в присутності поліцейського, який її доставив, повідомляється зміст висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння. Про це робиться запис у цьому висновку.

Акт медичного огляду особи складається в одному примірнику, який залишається у закладі охорони здоров’я. Наголошую, що висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння складається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у трьох примірниках: перший примірник видається під підпис поліцейському, який доставив дану особу на огляд, другий видається оглянутій особі, а третій залишається в закладі охорони здоров’я. Тому водії, яких оглядали, повинні нагадувати поліцейським чи лікарям про те, що вони мають отримати другий примірник висновку медичного огляду.

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Наразі це вся інформація. Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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