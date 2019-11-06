Важливо для платників податків: новий механізм повернення помилково або надміру сплачених сум – в дії

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Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що з 1 листопада 2019 запроваджено новий механізм повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені відповідно положень наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені».

Тобто, вже з початку поточного місяця платники податків можуть подавати заяву встановленого зразка про повернення помилково та надміру сплачених грошових зобов’язань і пені в електронному кабінеті платника з використанням електронного цифрового підпису відповідно до Закону України від 05.10.2017 «Про електронні довірчі послуги» № 2155-VIII.

Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області рекомендує подавати заяви в електронній формі через електронний кабінет платника податків за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС України tax.gov.ua та звертає увагу на можливість додаткового надання разом із заявою копії платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету.

Дрогобицьке управління ГУ ДПС у Львівській області

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