Вертеп з вогником та глінтвейном

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Йосиф та Марія з Дитятком, Пастушки та Ангели, Три Царі та Ірод, Чортенята та Лірник – ці та інші персонажі вертепу порадували своїм феєричним виступом глядачів-трускавчан у неділю, 26 січня, на майданчику біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Виступ акторів на ходулях від дрогобицького театру «Ґльорія», фаєр-шоу та вертепна композиція зібрали бурхливі оплески глядачів. За дійством спостерігали чимало мешканців та троє священиків – о. Володимир Бондарчук, о. Василь Білас та о. Андрій Бунь. Останній зокрема виголосив вступне слово, в якому розповів глядачам про концепцію цього вертепу. Оскільки використовувався вогонь, то дорослих попросили притримати дітей біля себе, щоб часом бува чогось не сталося. Але чи може статися щось прикре в такому чистому та святому місці? Тож увесь час виступу театру було гарно, вражаюче та весело.

Волонтери припрошували глядачів до частування гарячим глінтвейном. Отець Володимир Бондарчук каже, що запозичив цю ідею з Відня, де біля костелу теж частують учасників дійств цим гарячим напоєм. Глінтвейн був «дитячим», тобто майже безалкогольним, зате зігрівав прекрасно у цю холодну сирість січневого вечора.

Вже не вперше на майданчику біля церкви Покрови організовуються подібні дійства. Тут часто проводять акції волонтери, котрі допомагають українським воїнам. А торік церква Покрови приймала загальноміський фестиваль церковних хорів, тож тоді також не обійшлося без частування глінтвейном. До речі, цьогоріч фестиваль церковних хорів відбудеться у неділю, 9 лютого, в церкві святого пророка Іллі (УГКЦ).

Але глінтвейн – це лише один штрих в загальній картині феєричного вечора від «Ґльорії». Інші штрихи цього вечора – гра на старосвітській лірі, виступи з вогнем, феєрверки, вишукане вбрання персонажів, танці героїв на ходулях, колядки. Дуже зворушливим було завершення вертепного дійства, коли лунала польська колядка «Gdy śliczna Panna». Після вертепу знову ж таки лунали колядки і люди могли трошки розрухатися під веселі мелодії.

Церква – це не лише інституція, котра молиться, але в першу чергу спільнота, котра єднає людей, веде їх до Бога. Добрі священики – це благословення для всієї Церкви та окремих парафій, а під добрими отцями слід розуміти таких пастирів, котрі розуміють потреби людей, вміють їх не лише повчати, але й розрадити, розвеселити, бути з ними у горі та радості.

Отець Володимир Бондарчук – один з тих прогресивних священиків-патріотів, котрий дуже сильно відчуває потреби та біль як української нації в цілому, так і ввіреної йому громади вірних зокрема. Те, що він робить в церкві та поза церквою, те, як він працює з дітьми, молоддю та людьми середнього і старшого віку, те, як він облаштував і сам храм, і територію навколо нього, те, як він проводить євангелізацію, вартує наслідування іншими. І цей вечір з театром «Ґльорія» – лише один з прикладів як можна євангелізувати паству, щоб вона крок за кроком наближалася до свого спасіння.

Володимир Добрий

P.S. Відео прямої трансляції виступу театру «Ґльорія» можна подивитися тут.

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