Вібрації творчості Андрія Копчака

0 SHARES Share Tweet

Неповторність, оригінальність, творча експресія, високий професіоналізм, інтуїтивне відчуття справжнього мистецтва – ці риси об’єднують всю творчу сім`ю Копчаків. Світлої пам`яті батько Юрій Копчак та берегиня родинного вогнища, стержень «Seven Art»у Віра Копчак разом з трьома талановитими дітьми Наталією, Оксаною, Андрієм та не менш талановитими зятями й невісткою – це наскільки потужна у творчому плані родина, що рівних їм немає. І про це говорилося у погожий недільний день 22 вересня, коли в Трускавецькому музеї історії міста-курорту проходила презентація нової виставки творів Андрія Копчака під назвою «Вібрації кольору».

Два невеличкі зали другого поверху давньої вілли «Саріуш», де зараз знаходиться музей міста, ледве вміщали всіх друзів родини та поціновувачів мистецтва Копчаків. Кожен сказав добрі слова на адресу як самого винуватця події, Андрія, так і на адресу всього мистецького сімейства. Виступали директорка музею Галина Коваль, котра модерувала подію, начальниця відділу культури ТМР Тетяна Татомир, міський голова Трускавця 2010-2015 рр. Руслан Козир, шанувальник мистецтва, переселенець з Донбасу Григорій Дворнік, доктор економічних наук, академік Артур Крик лій з Києва, мама та сестра митця Віра Копчак і Наталія Поліщук.

Зокрема, Руслан Козир згадав про світлої пам`яті Юрія Копчака, чиї оригінальні твори знаходяться в його колекції. Колишній очільник Трускавця – давній друг цієї мистецької родини, свого часу він допоміг облаштувати в «Арко» студію «SevenArt», а творча майстерня Андрія Копчака знаходиться в безпосередньому сусідстві з кабінетом Руслана Ярославовича. Руслан Козир наголосив увагу на тому, що картини як Андрія Копчака, так і всіх членів цієї родини тільки зростатимуть у ціні, тож радив їх придбати, якщо це нам по кишені. Багато відомих українських політиків, бізнесменів та інших представників вершків суспільства мають за честь оздоблювати стіни своїх кабінетів чи помешкань роботами митців Копчаків. Також Руслан Козир розповів кілька цікавих епізодів щодо плідної співпраці з Юрієм та Андрієм Копчаками, а завершив свій виступ закликом інвестувати в мистецтво.

Окрім презентації картин відбулася також презентація поетичної творчості Андрія Копчака. Один з віршів поета зачитала директорка музею Галина Коваль, а інший під кінець презентації рецитував сам автор. Зворушлива, відверта, впевнена, з елементами мистецького побуту автора поетична розповідь гармонійно завершила чудовий захід під назвою «Презентація виставки «Вібрації кольору». І якщо картини зі стін вібрували кольорами, які компонує в єдину цілість Андрій Копчак, то весь захід вібрував добрим смаком, любов`ю до мистецтва у всіх його проявах, позитивними флюїдами.

«Вібрації кольору» – це не просто чергова виставка, одна з багатьох, які чергуються в музеях Трускавця. Це і гордість, що трускавецька земля народжує такі таланти як сім`я Копчаків в цілому і її представник Андрій зокрема, це і можливість зустрічі людей, які вібрують на одній хвилі, це і демонстрація містові та світові, що творчість – це не щось другорядне і неважливе, а невід`ємний елемент успіху.

Амбасадорами Трускавця є не лише представники влади чи очільники санаторних закладів, не лише видатні трускавчани, котрі вибилися в люди і займають поважні посади у Львові чи Києві. Послами Трускавця в світі є і такі люди як Андрій Копчак, Наталія Поліщук, Тарас Прохасько, Ольга Бенч, Степан Пісьо, Віра Копчак, Михайло Білас, отець Олекса Пристай та багато інших, хто за життя чи й після його завершення робить добре ім`я Трускавцю, формує його позитивний імідж в мистецьких – чи то літературних, чи то образотворчих, чи то іншого роду – колах.

Володимир Ключак

(Переглядів 1 , 6 переглядів сьогодні)