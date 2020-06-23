Від сьогодні на Львівщині відновлюють пасажирські перевезення

23.06.2020 | Filed under: Новини

Обласна комісія ТЕБ та НС дала «зелене» світло пасажирським перевезенням на Львівщині. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Комісією на виконання постанови Кабінету Міністрів України  № 500 сформовані особливі правила в частині відновлення пасажирських перевезень. Зокрема, заборонено перебувати в громадському транспорті без масок або респіраторів, кількість пасажирів не може перевищує кількість місць для сидіння.

«За попередню добу було зафіксовано 200 позитивних аналізів на ковід. Хочу зазначити, що 129 з них – діагностовано вперше, а 100 з них зі Львова і лише 29 з області. Це свідчить про масове порушення карантинних обмежень серед львів`ян. Розслабились, втомились – і як результат новий антирекорд на Львівщині і в Україні. Епідеміологічна ситуація на Львівщини напряму залежить від відповідальності кожного з нас, від того як носимо маску – на обличчі чи на підборідді, чи миємо руки чи дотримуємось соціальної дистанції. Вкотре наголошую, карантин на Львівщині не послаблено! З такими показниками про суттєве послаблення карантинних обмежень наразі не йдеться. Сьогодні комісія дозволила роботу громадського транспорту. Адже тисячі людей щодня з області їдуть на роботу у Львів, це спричинює значне скупчення людей, породжує функціонування нелегальних перевезень. Я переконаний, що дозвіл на законні транспортні перевезення дасть змогу контролювати і відстежувати усі маршрути, це також дозволить розвантажити існуючі маршрути. Чим більша кількість громадського транспорту – тим менше скупчення», – пояснив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Слідкувати за дотриманням карантинних обмежень  на території Львівської області будуть мобільні групи у складі працівників поліції, Держпродспоживслужби  та представників органів місцевого самоврядування.

«Зауважень щодо відновлення транспортного сполучення немає, за умови дотримання усіх вимог», – зазначив Олег Когут, заступник директора Львівського лабораторного центру.

Аби уникати скупчень людей в транспорті постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500 передбачили, що з 22 червня і на період дії карантину робота в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування розпочинається о 8 годині. Щодо інших закладів та підприємств – рекомендують відкриватися не раніше 10:00, працівників радять переводити на дистанційну роботу.

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