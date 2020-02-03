Від завтра у школах Трускавця призупиняється навчання

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З вівторка, 4 лютого, і до кінця тижня у школах Трускавця призупиняється навчальний процес. Таке рішення прийнято на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБтНС). Навчання призупинено з метою попередження масового поширення грипу та гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ). Станом на 03.02.2020 р. у школах Трускавця відсутні 564 дітей, що становить 25% від загальної кількості учнів.

З метою переривання ланцюга передачі інфекції захворювання на грип та ГРВІ серед дітей освітній процес у місті Трускавці призупинено з 04.02.2020 по 07.02.2020 включно. На визначений термін заборонено проведення будь-яких масових урочистих, спортивних і святкових заходів у всіх навчальних закладах міста.

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