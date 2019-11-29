Відкриття авіарейсу «Баку – Львів» як результат системної співпраці Трускавця з Азербайджаном

29.11.2019 | Filed under: Новини

Хороша новина під кінець тижня та кінець місяця – азербайджанський лоукостер у грудні розпочне літати зі Львова до Баку. Азербайджанська бюджетна авіакомпанія Buta Airwais запускає польоти з Баку до Львова з 23 грудня. Польоти здійснюватимуться не щотижня, як це було до скасування рейсу в 2018 році, а двічі на тиждень – по понеділках та четвергах. Що цікаво, ціна квитка зі столиці Азербайджану до столиці Галичини буде вдвічі дешевшою, ніж раніше – хіба 32 долари США, що в перерахунку на гривні становить тільки 770 UAH. Час польоту – 3,5 години, що не набагато довше, ніж час проїзду в електричці зі Львова до Трускавця.

Про Трускавець згадано невипадково, адже в місті-курорті активно виступали за відновлення авіарейсу Львів-Баку. Це питання піднімалося на сесії Трускавецької міської ради депутатом Русланом Пристаєм, було ухвалене відповідне звернення від ради. За відновлення такого авіарейсу виступав і Міжнародний альянс «Азербайджан-Україна» виступив (деталі тут). Це питання піднімалося на зустрічі міського голови Трускавця Андрія Кульчинського з Послом Азербайджану в Україні Азером Худієвим під час його візиту до міста-курорту в рамках І Міжнародного конкурсу вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва. Як відомо, Посол Азербайджану в Україні відвідає Трускавець і на початку грудня ц.р., тож не виключено, що відновлення авіарейсу – жест доброї волі азербайджанської сторони задля поглиблення співпраці з Трускавцем.

Але найголовніше, що питання відновлення авіарейсу Баку-Львів піднімалося представниками влади Трускавця та санаторно-курортних закладів міста на міжнародній туристичній виставці в Баку, гостем якої був Президент республіки Ільгам Алієв.

Відновлення прямого повітряного сполучення Баку зі Львовом збільшить туристичний потік азербайджанців до Трускавця, вважають у Трускавецькій міській раді.

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