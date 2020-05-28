Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища

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Відповідальність за порушення екологічного законодавства є важливим компонентом правового регулювання екологічної безпеки. Водночас констатуємо той факт, що багато наших читачів не знає про те, якою є відповідальність за порушення екологічного законодавства. Саме тому сьогодні наша гостя – головний спеціаліст Миколаївського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лілія Корінець на цю тему консультуватиме наших читачів.

– Пані Ліліє, скажіть будь ласка, у яких нормативно-правових документах йде мова про дотримання екологічної безпеки та про відповідальність у разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища?

– Розпочну з Основного Закону України – Конституції України, адже там закладені засади правового регулювання охорони навколишнього природного середовища. Так, статтею 16 Конституції України задекларовано, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, є обов’язком держави. Окрім цього, статтею 50 Конституції України гарантовано право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування заподіяної шкоди. А у статті 66 закріплено, зокрема, обов’язок для особи не заподіювати шкоду природі та відшкодовувати завдані нею збитки.

Чинним є закон «Про охорону навколишнього природного середовища», у якому закріплені, зокрема, екологічні права та обов’язки громадян України, повноваження рад у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Разом з тим, у нашій державі діє низка нормативних актів,основною метою яких є регулювання використання та охорони окремих природних ресурсів. До них, зокрема, належать: Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, закони України –”Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про природно-заповідний фонд”,

Прийнято закони, які регулюють попередження та усунення негативних факторів впливу на довкілля та життя і здоров’я людини. Це Закони України: “Про екологічну експертизу”, “Про відходи”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, “Про поводження із радіоактивними відходами”.

І що не менш важливо, є ряд нормативно-правових документів, які регулюють екологічні відносини та відповідальність за порушення екологічного законодавства. До них, зокрема, належать:

– Кримінальний кодекс України;

– Кодекс України про адміністративні правопорушення;

– Що ж таке відповідальність за порушення екологічного законодавства?

– Відповідальність за порушення екологічного законодавства – це сукупність правових засобів, встановлених законодавством, які застосовуються у випадках порушення вимог охорони довкілля та екологічної безпеки населення, умов та режиму використання природних ресурсів, заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

– Які є види відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища?

– Наразі в Україні існують такі види відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища: дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність. Це передбачено у статті 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення – це різновид юридичної відповідальності, яка застосовується до винних осіб за протиправні дії, які у процесі виконання своїх функціональних обов’язків порушують екологічні норми та вимоги. Передбачено два види дисциплінарних стягнень – догана та звільнення з посади.

Цивільна відповідальність за порушення екологічного законодавства передбачає, що шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі. Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення якості довкілля, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Адміністративна відповідальність передбачається Кодексом України про адміністративні правопорушення та супроводжується накладанням штрафу (в окремих випадках з конфіскацією незаконно добутих об’єктів навколишнього середовища або заборонених знарядь добування). Також, інколи, може застосовуватись попередження.

Давайте детально розглянемо відповідальність, яка настає у разі порушення вимог пожежної безпеки у лісах, а також у разі спалювання рослинності або її залишків, оскільки це питання є актуальним для сьогодення.

Відповідно до статті 77Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі передбачено накладення штрафу на громадян від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У статті771.цього кодексу накладено заборону на самовільне випалювання рослинності або її залишків. Так, за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, – передбачено накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А за ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, – накладення штрафу на громадян від трьохсот шістдесяти до семисот двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від однієї тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

– Чи передбачена відповідальність за незаконну порубку лісу?

– Законодавець незаконну порубку лісу відносить до злочинів проти довкілля.

Так, статтею 246 Кримінального кодексу України за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, передбачена така відповідальність:

– штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– або арешт на строк до шести місяців;

– або обмеження волі на строк до трьох років;

– або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначу, у разі, якщо особа вчинила ті самі діїповторно або за попередньою змовою групою осіб, – тоді караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Звертаю увагу, якщо порубка вчинена у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, тоді передбачено таке покарання: штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

У разі, коли дії особи спричинили тяжкі наслідки, -у такому випадку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

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Цікавою була наша розмова із пані Лілією щодо відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища. Але, як стало нам зрозуміло, ця тема потребує багатогранного висвітлення. Тому ми у подальшому продовжимо серію наших консультацій на цю тему. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

У разі необхідності для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши:

тел. 067 16 77 144 Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

тел. 0971818351 Трускавецьке бюро правової допомоги

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти:

е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр),

truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися:

– довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

– зателефонувавши на гарячу лінію: 0800 21 31 03.

Марія Бойко

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