Водій «сімки» з’їхав у придорожній канал

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В Дрогобицький відділ поліції 26 серпня близько 20.30 надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася у селі Грушів. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2107», 39-річний житель району, на вулиці Шептицького не впорався з керуванням та з’їхав у придорожній канал. Внаслідок ДТП чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різану рану тім’яної ділянки голови та забій грудної клітки. Він госпіталізований в нейрохірургічне відділення лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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