Вибрані колядки та віншування

0 SHARES Share Tweet

Бог Предвічний

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І Пан наш для всіх нас

Нам народився.

Ознаймив се Ангел Божий

Наперед пастирям,

А вчера звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі ідуть со дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об’явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

“Тріє царі, де ж ви йдете?”

“Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм

І повернемся”.

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Най ся хоронить.

“Слава Богу!” – заспіваймо,

Честь Сину Божому

І Пану нашему –

Поклін віддаймо.

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна світу засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Ангели співають, «слава» восклицають,

На небеси і на земли мир проповідають.

Пастушки з ягнятком перед тим Дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

І ми теж співаймо, Христа прославляймо,

Із Марії рожденного, смиренно благаймо.

Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії сего дому господарю.

Просим Тебе, Царю, просим Тебе нині

Даруй волю, щастя й долю нашій неньці Україні.

Дай нам мирно жити, Тобі угодити,

А по смерті в Царстві Твоїм вовік-віков жити.

Во Вифлеємі нині новина

Во Вифлеємі нині новина,

Пречиста Діва родила сина

В яслах сповитий поміж бидляти

Спочив на сіні Бог необ’ятий.

Марія-Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє.

О, Цар Всесвіту, земної волі

Благослови нам на вічну долю.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастя приносить

До Вифлеєма спішім всі нині,

Бога вітаймо в бідній яскині.

За світлом зірки, десь аж зі сходу,

Йдуть Три Владики княжого роду.

Золото-дари, кадило, миро,

Враз з серцем щирим несуть в офіру.

Вже херувими славу співають,

Ангельські хори Пана вітають.

Пастир убогий несе що може,

Щоб обдарити дитятко Боже.

Ісусе милий, ми небогаті,

Золото-дари не можем дати,

Но дар цінніший несем од миру,

Це віра серця і любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю, на Україну,

Зішли із Неба дар превеликий,

Щоб Тя славити на вічні віки!

Небо і земля нині торжествують

Небо і земля, небо і земля

Нині торжествують.

Ангели й люди, Ангели й люди

Весело празнують:

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

Во Вифлеємі, во Вифлеємі

Весела новина!

Чистая Діва, Чистая Діва,

Породила Сина!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

Тріє Царіє, тріє Царіє з востока прідоша,

Ладан і смирну, ладан і смирну,

Злато принесоша.

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

І ми рожденну, і ми рожденну

Богу поклін даймо:

«Слава во вишніх, слава во вишніх»

Йому заспіваймо!

Христос родився, Бог воплотився

Ангели співають, Царіє вітають,

Поклін віддають, Пастиріє грають,

Чудо, чудо повідають.

В широкій долині

В широкій долині

Звізда ся з’явила

Там пречиста Діва-Мати

Сина породила.

Сина породила,

Стала сповивати,

Люляй, люляй, мій синочку,

Бо я вже йду спати.

Мамко ж моя, мамко,

Пожди хоч хвилинку,

Най я піду та й до раю

Принесу перинку.

Синку ж ти мій, Синку,

Де ж Ти того годен,

Ще немає й годиночки,

Як Ти ся народив.

Мамко ж моя, мамко,

Чом би я не годен,

Я сотворив небо й землю,

Ніж я ся народив.

Дозвольте нам, господарю

Дозвольте нам, господарю, заколядувати,

Бо ми прийшли про Ісуса пару слів сказати.

Хрестив Йоан Спасителя зимної днини,

А Дух Святий в виді голуб літав над ними.

Небеса ся отворили, дав ся чути глас:

“Се є Син мій возлюбленний, а Спаситель ваш.

Се є Син мій возлюблений, Я Його любив,

Бо Він гріхи Всего світа своїм хрестом змив”.

Жив на світі літ тридцять три, людей научав,

А знайшовся Юда-зрадник, що Христа продав.

Намовлявся з ворогами: “Би-сте вважали,

Котрого я поцілую, би-сте впіймали”.

Поцілував Юда Йсуса, дав ворогам знак,

А Ісус му відказує: “Вже-с мене продав”.

Ввидів Юда, що зле зробив, що Христа продав

Та й із жалю великого гірко заплакав.

Заплакали ученики, гірка їх доля,

Бо зостались сиротами без Учителя.

Пішов Юда до церковці, срібняки зложив,

А сам з жалю великого та й ся повісив.

Тож дайте нам, господарю, свою благодать,

Та щоби ми дочекали веселіших свят.

В Вифлеємі-місті Христос ся родив

В Вифлеємі-місті Христос ся родив,

Із далеких країв до нас приходив.

То великий Пан над нами

І Спаситель наш коханий

З Неба зісланий.

Ой пасли пастирі худобу в поли,

Полягали спати – тяжко не змогли.

Один із них пробудився,

Чогось Матій розкричався

Під оборогом.

Уставайте, браття, нічо не шкодить,

Скажу вам новину – Христос ся родить.

А теперка хто що має –

Най з собою забирає,

Підем витати.

Лазар взявши курку, а Матій яйце,

А Штефан барана – пішли до Пана,

А Василько взяв ковбасу –

Розмишляти не мав часу,

Дуже спішився.

А Гаврило спавши десь там на стриху,

Лазив по драбині та й ногу звихнув.

Аж теперка я каліка,

Нещасливий аж до віка,

Бо-м ногу звихнув.

Як пішли до шопи, як стали грати,

А бідний каліка що мав діяти?,

Як ся рушив сюда-туда,

Аж ся стрясла ціла буда –

Так дуже гуляв.

Йосиф і Марія дивились на то

І подякували пастирям за то.

Ісус ручки простягає

І їм Царство обіцяє

На тамтім світі.

Віншування

В цю святочну днину,

В цю годину гожу

Не забудьмо, браття,

За церковцю Божу.

Щоби вам достатків

Добра хвиля плила,

За це наша Церква

Богу ся молила.

І буде молити, вірно боронити,

Щоб від супостата

Всіх нас захистити.

Старця і дитину,

І всю Україну

Буде боронити

Від згуби-загину.

На Церкву прекрасну,

Наче ладан-мирро

Свою малу лепту

Жертвуйте всі щиро.

***

Віншую вас, пане господарю,

З тим Рождеством Христовим,

Хто на Рождество родився,

А на Йордан хрестився,

Тому весь світ звеселився.

А той світ буде веселий,

Доки Пана Бога воля,

А нам прожити, провікувати

І у Небі корону тримати.

Чим віншую, тим зичу

На многії і благії літа,

Доки нам Пан Бог

Назначив віка.

***

Маленький Ісусик не спить не дрімає,

Своїми ручками весь світ обнімає

і Вашу хатину, і Вашу родину, і всю Україну,

Христос ся Рождає!

***

А за тую коляду треба заплатити,

Треба дати два дукати і ще погостити,

Треба дати два дукати і голубців миску,

Тільки прошу, добрі люди, не дайте по писку.

А по писку можна дати не голов рукою,

Тільки склянков-порціянков з грітов горівкою!

Чим вінчую, тим зичу на многії і благії літа,

Доки вам Пан Бог назначив віка!

***

Весела нічка, весела година –

Ісус народився, маленька дитина.

Хочу вам слово Боже сказати,

Благословення принести до хати.

Може, в тій хаті кого бракує?

Може, в тій хаті хтось гірко сумує?

Кого бракує – не забувайте,

Хто гірко сумує – розвеселяйте!

Разом з Ісусом маленьким на сіні

Христос ся Рождає по всій Україні!

***

Віншую Вас добрі люди, що Христос родився,

Що наш нарід український од ярма звільнився!

Не всі Христа бачили, не всі Христа знали,

Не всі наші українці Рождества діждались

Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру,

Що понесли хрест і муку за Христову віру

І ми нині рожденного всі Ісуса просим

Нехай наша Україна своє ім’я носить

Нехай носить, ще й голосить, нехай прославляє

Нехай в нашій кожній хаті Христос ся Рождає!

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)